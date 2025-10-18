Connect with us

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)

Publicat

acum 4 secunde

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

Europarlamentarul român, originar din Alba, Victor Negrescu a anunțat sâmbătă că a fost reales în funcția de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în cadrul Congresului formațiunii.

Negrescu a anunțat pe rețelele de socializare că este „onorat” de această reconfirmare. Acesta a subliniat rolul PES ca forță politică ce susține coeziunea europeană, solidaritatea socială și dezvoltarea echitabilă.

„Partidul Socialiștilor Europeni este forța care susține coeziunea europeană, solidaritatea socială și dezvoltarea echitabilă. Suntem mișcarea care a creat fondurile de coeziune, salariul minim european și mecanismul de redresare și reziliență, dovezi concrete că Europa socială funcționează”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a menționat că, alături de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și de colegii prezenți la Congres, a pledat pentru un mesaj european puternic privind protejarea drepturilor sociale și consolidarea unei Uniuni Europene mai echitabile și solidare.

Negrescu ar putea fi ales și prim-vicepreședinte al PSD la congresul partidului care va avea loc în noiembrie, potrivit Mediafax.

