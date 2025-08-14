VIDEO: 15 august, Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Preotul din Alba Iulia, Oliviu Botoi, explică semnificațiile sărbătorii

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, este cel mai mare praznic al verii în Biserica Ortodoxă, marcând mutarea la ceruri a Fecioarei Maria.

Sărbătoarea este precedată de două săptămâni de post și de rugăciuni speciale, precum Paraclisul Maicii Domnului. Tradiția adună comunitățile laolaltă, chemând credincioșii la curățire sufletească, spovedanie și împărtășire.

Preotul Oliviu Botoi, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia a explicat pentru alba24.ro importanța sărbătorii și rolul ei în calendarul creștin ortodox.

Un mare eveniment al Bisericii Ortodoxe

Sărbătoarea are rădăcini vechi, fiind răspândită în întreaga creștinătate încă din secolul al IV-lea. Maica Domnului este cinstită ca ocrotitoare a familiilor și grabnic ajutătoare a celor care îi cer sprijinul. În tradiția românească, praznicul este și un prilej de unitate și comuniune în satele și parohiile creștin ortodoxe.

”Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, este un mare eveniment al Bisericii Ortodoxe, o zi în care aducem o cinstire deosebită Pururea Fecioarei Maria, Maica Preacurată, cea care a primit vestea cea bună a întrupării Logosului Divin, a Fiului lui Dumnezeu, și L-a purtat în pântece, născându-L pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos. În această zi, creștinii pomenesc adormirea sau mutarea la ceruri a Maicii Preacurate. În tradiția românească, această sărbătoare are semnificații adânci și profunde.

Precedată de un post de două săptămâni

Ea este precedată de un post de două săptămâni, pe care credincioșii îl țin cu evlavie, fiind considerat un post ușor. În fiecare seară, în bisericile din parohiile eparhiei noastre, se oficiază Paraclisul Maicii Domnului, la care participă numeroși credincioși, în special tineri, aducând cinstire Maicii Preacurate, ocrotitoarea familiilor și a femeilor, cea care îi ajută grabnic pe toți cei care îi cer sprijinul, având inimă de mamă.

Această sărbătoare face pomenirea mutării la ceruri a Pururea Fecioarei Maria, eveniment la care, potrivit tradiției, au luat parte și Sfinții Apostoli, fiind aduși în duh pentru a fi martori.

Cea mai mare sărbătoare a verii

Începând cu secolul al IV-lea, sărbătoarea s-a răspândit în întreg Imperiul Bizantin și în întreaga creștinătate. Pentru Biserica de astăzi, ea reprezintă cea mai mare sărbătoare a verii, un prilej de comuniune pentru credincioși, care adună laolaltă comunitățile din satele și parohiile noastre. Este un moment în care suntem chemați să ne curățim sufletește și trupește, să ne spovedim și, mai ales, să primim Trupul și Sângele Domnului cu prilejul acestui mare praznic”, a declarat pentru alba24.ro, preotul Oliviu Botoi purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News