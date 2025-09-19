VIDEO: A început Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Autovehicule electrice, consultanță, inovații românești. Oferta

A început Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Vineri și sâmbătă, în locația de la Carolina Mall, cei interesați pot vedea și afla detalii despre echipamente și soluții complete legate de eficiența energetică. Sunt prezentate modalități de producere a energiei din surse regenerabile, cu soluții SMART pentru clădiri și elemente privind mobilitatea electrică.

Evenimentul, ajuns la a 13-a ediție, este organizat de Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba.

Directorul Agenției Locale a Energiei Alba, Florin Andronescu, a prezentat, pentru Alba24.ro, detaliile evenimentului:



”Adresat publicului larg, autorităților publice și investitorilor, târgul are ca obiectiv promovarea pieței din domeniu precum și creșterea gradului de conștientizare privind importanța utilizării echipamentelor eficiente energetic și a soluțiilor de producere a energiei verzi, esențiale pentru dezvoltarea durabilă, transmit organizatorii.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a explicat importanța organizării unor astfel de evenimente:

Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Oferta

La târg sunt prezentate:

standuri cu autovehicule electrice, biciclete electrice, panouri solare, pompe de căldură, centrale termice și alte tehnologii bazate pe energie verde

standuri unde se oferă consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori

inovații românești prezentate în cadrul Salonului Eco Inventica, din domeniul dezvoltării durabile

roboți creați de elevii echipei de robotică XEO de la Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Program

Vineri, 19 septembrie

10:00 – Deschiderea oficială a târgului

11:00 – Eveniment B2B dedicat APL

13:00 – Ora de inventică

14:00 – Ora de robotică

19:00 – Finalul primei zile a târgului

Sâmbătă, 20 septembrie

10:00 – Deschiderea târgului

11:00 – Eco spectacolul grădinițelor

14:00 – Extragerile câștigătorilor la tombole

18:00 – Închiderea târgului

Accesul publicului în cadrul târgului este gratuit.

Vineri, 19 septembrie: 10.00 – 19.00

Sâmbătă, 20 septembrie: 10.00 – 18.00

Evenimentul este organizat în parteneriat cu: Primăria Alba Iulia, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Carolina Mall, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

