VIDEO: Accident într-un giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia, fără victime

VIDEO: Un accident de circulație s-a produs marți, într-un giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia. Potrivit unor imagini transmise de un cititor Alba24, un Fiat Ducatto cu numere străine a lovit un VW.

Accidentul s-a produs în sensul giratoriu de pe Calea Moților, la intersecția cu Strada Nicolae Bălcescu.

Potrivit IPJ Alba, nu au rezultat victime, accidentul fiind soluționat ca o tamponare.

Persoanele implicate au anunțat că se vor duce la Poliție.

