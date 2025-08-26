Connect with us

Eveniment

VIDEO: Accident într-un giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia, fără victime

Publicat

acum 4 secunde

VIDEO: Un accident de circulație s-a produs marți, într-un giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia. Potrivit unor imagini transmise de un cititor Alba24, un Fiat Ducatto cu numere străine a lovit un VW.

Accidentul s-a produs în sensul giratoriu de pe Calea Moților, la intersecția cu Strada Nicolae Bălcescu.

Potrivit IPJ Alba, nu au rezultat victime, accidentul fiind soluționat ca o tamponare.

Persoanele implicate au anunțat că se vor duce la Poliție.

Ultimele articole pe alba24
