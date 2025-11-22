Uncategorized
VIDEO: ACCIDENT pe DN 74, la Ampoița. O persoană rănită, după ce o mașină a ieșit în afara șoselei
Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiaza, pe drumul național DN 74, la intrare în satul Ampoița din comuna Meteș.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe DN 74, la intersecția cu DC 68, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate două autoturisme.
În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Peugeot și un altul marca Volkswagen. În urma accidentului, unul dintre autoturisme a ieșit în afara șoselei și a rupt gardul unui imobil.
Din primele date, o persoană ar avea nevoie de îngrijiri medicale.
sursa video: cititor Alba24
