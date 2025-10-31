Eveniment
VIDEO: Alegeri interne în AUR Alba. Deputatul Matieș are un contracandidat. Chipul lui George Simion amplasat pe fiecare scaun
Alegeri interne în interiorul AUR Alba. Vineri, 31 octombrie 2025, sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia a fost îmbrăcată strident în ”hainele AUR”. Pe fiecare scaun al sălii se afla așezat chipul președintelului la nivel național, George Simion.
Mai exact pe fiecare scaun era așezată cartea lui Simion,”Planul Simion” . Este vorba despre o carte, material de campanie politică, în care Simon explica cum va reconstrui România dacă va ajunge președinte al țării. Simion a pierdut alegerile pentru funcția de președinte în fața actualului șef al statului, Nicușor Dan.
Pe lângă chipul lui George Simion, lângă fiecare scaun au fost așezate steaguri, unul cu AUR, iar altul cu România.
Deputatul Călin Matieș actualul președinte la nivel județean (ex. PSD) trebuie să își convingă colegii pentru a mai obține încă un mandat la șefia partidului. Acesta are un singur contracandidat pe, Cristian Crișan, consilier județean.
Din câte se pare, potrivit surselor alba24.ro, în interiorul formații județene ar exista mai multe nemulțumiri față de Călin Matieș și modul în care acesta relaționează cu cei din partid. De asemenea ar mai exista și nemulțumiri și față de modul în care acesta gestionează formațiunea politică.
Deși evenimentul era anunțat pentru ora 17.00, cu 15 minute înainte scaunele din sală erau aproape goale, doar cartea cu chipul lui Simion ocupa scaunele din sala Casei de Cultură din Alba Iulia.
Matieș, reținut în declarații
Înainte de începerea ședinței, deputatul Matieș a fost reținut în declarații. Întrebat ce șanse are pentru a mai ocupa funcția de președinte, Matieș a spus că ”șansele trebuie să și le exprime colegii mei”.
