Connect with us

Eveniment

VIDEO: Alegeri interne în AUR Alba. Deputatul Matieș are un contracandidat. Chipul lui George Simion amplasat pe fiecare scaun

Publicat

acum 1 minut

Alegeri interne în interiorul AUR Alba. Vineri, 31 octombrie 2025, sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia a fost îmbrăcată strident în ”hainele AUR”. Pe fiecare scaun al sălii se afla așezat chipul președintelului la nivel național, George Simion.

Mai exact pe fiecare scaun era așezată cartea lui Simion,”Planul Simion” . Este vorba despre o carte, material de campanie politică, în care Simon explica cum va reconstrui România dacă va ajunge președinte al țării. Simion a pierdut alegerile pentru funcția de președinte în fața actualului șef al statului, Nicușor Dan. 

Pe lângă chipul lui George Simion, lângă fiecare scaun au fost așezate steaguri, unul cu AUR, iar altul cu România.

Deputatul Călin Matieș actualul președinte la nivel județean (ex. PSD) trebuie să își convingă colegii pentru a mai obține încă un mandat la șefia partidului. Acesta are un singur contracandidat pe, Cristian Crișan, consilier județean.

YouTube video

Din câte se pare, potrivit surselor alba24.ro, în interiorul formații județene ar exista mai multe nemulțumiri față de Călin Matieș și modul în care acesta relaționează cu cei din partid. De asemenea ar mai exista și nemulțumiri și față de modul în care acesta gestionează formațiunea politică.

Deși evenimentul era anunțat pentru ora 17.00, cu 15 minute înainte scaunele din sală erau aproape goale, doar cartea cu chipul lui Simion ocupa scaunele din sala Casei de Cultură din Alba Iulia.

Matieș, reținut în declarații

Înainte de începerea ședinței, deputatul Matieș a fost reținut în declarații. Întrebat ce șanse are pentru a mai ocupa funcția de președinte, Matieș a spus că ”șansele trebuie să și le exprime colegii mei”.

”Șansele și le vor exprima colegii mei, pentru că ei vor vota. Avem un proces democratic, AUR este un partid democratic. Sunt doi candidați, iar colegii mei își vor exprima dorința și vor arăta cine va trebui să fie următorul președinte, cel care îi va conduce în următorii patru ani. Eu sper ca și colegii mei să aprecieze munca mea din cei doi ani în organizația AUR Alba”, a declarat Matieș.

Cristian Crișan: Principiile AUR s-au pierdut parțial pe drum

Contracandidatul său a spus că a intrat în cursă pentru că principiile AUR s-au pierdut parțial pe drum.

”Sunt un luptător și vrem ca partidul AUR să fie ceea ce am pornit să construim la început. În 2019 am pornit cu niște principii, cu niște idei, pe care vrem să le ducem mai departe”, a spus Crișan.

Întrebat dacă principiile s-au pierdut pe drum, acesta a spus că: ”Parțial, da”.

Alba24.ro vă va ține la curent cu dinamica și evenimentele din cadrul alegerilor interne din AUR Alba.

Știre în curs de actualizare.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

VIDEO: Alegeri interne în AUR Alba. Deputatul Matieș are un contracandidat. Chipul lui George Simion amplasat pe fiecare scaun
Economieacum 34 de minute

Atenție la reducerile false de Black Friday: Ce să faci atunci când comercianții umflă prețurile înainte de promoții
Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Administrațieacum 4 ore

STP se opune reducerii programului de transport în Alba Iulia. DOCUMENT transmis AIDA TL
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 34 de minute

Atenție la reducerile false de Black Friday: Ce să faci atunci când comercianții umflă prețurile înainte de promoții
Economieacum 6 ore

A crescut numărul autorizațiilor de construire în primele 9 luni ale anului. În septembrie, s-a construit mai mult în mediul rural
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 1 minut

VIDEO: Alegeri interne în AUR Alba. Deputatul Matieș are un contracandidat. Chipul lui George Simion amplasat pe fiecare scaun
Evenimentacum o zi

VIDEO: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan. Ceremonia oficială, la Palatul Parlamentului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum o zi

Când se deschide Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia, cu patinoar, brad, carusel și gastronomie europeană. Noutăți
vremea meteo
Evenimentacum 3 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

Medicii antivacciniști și cei care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea vor fi aspru sancționați. PROIECT
vremea meteo
Evenimentacum 3 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Actualitateacum o zi

Zeci de profesori și alți angajați în învățământ din Alba au participat la protest în București. Revendicările sindicaliștilor
Mai mult din Educatie