VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor

Autostrada A1 Sebeș-Nădlac, lotul Lugoj-Deva: A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secțiunea de autostradă Margina – Holdea (A1), a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit sursei citate, în 10 noiembrie a fost finalizată străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj – Deva (calea 1). La sfârșitul lunii iulie, s-a realizat și străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva-Lugoj).

”Forajele pentru aceste galerii au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie.

La întregul tunel continuă lucrările de excavare, căptușeală, armare, cofrare, betonare fundație radier”, precizează directorul CNAIR.

Peste 750 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați pe șantier.

La finalizarea secțiunii de 9,13 km, estimată la finalul anului 2026, se va putea circula de la Boița la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

Contractul pentru proiectare și execuție, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Ministrul Transporturilor: constructorul trebuie să accelereze ritmul de lucru

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că, ”pentru a respecta termenele limită, Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB – Euro Asfalt) trebuie să accelereze ritmul de lucru”.

Stadiul fizic pe întregul șantier (9,13 km) este de 44%, iar lucrările se concentrează pe finalizarea a două secțiuni importante: Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover.

La Tunelul 2, s-au forat 2: 445 m din cei 1.985 m ai galeriei dreapte și 447 m din cei 1.825 m ai galerie stângi.

La galeria dreaptă a Tunelului Cut&Cover, s-au forat 143 m din cei 302 m, iar la galeria stângă s-au forat și 219 m din cei 228 m, potrivit sursei citate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News