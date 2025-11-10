Connect with us

Economie

VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor

Publicat

acum 2 ore

Autostrada A1 Sebeș-Nădlac, lotul Lugoj-Deva: A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secțiunea de autostradă Margina – Holdea (A1), a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit sursei citate, în 10 noiembrie a fost finalizată străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj – Deva (calea 1). La sfârșitul lunii iulie, s-a realizat și străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva-Lugoj).

”Forajele pentru aceste galerii au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie.

La întregul tunel continuă lucrările de excavare, căptușeală, armare, cofrare, betonare fundație radier”, precizează directorul CNAIR.


Peste 750 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați pe șantier.

La finalizarea secțiunii de 9,13 km, estimată la finalul anului 2026, se va putea circula de la Boița la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

Contractul pentru proiectare și execuție, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Ministrul Transporturilor: constructorul trebuie să accelereze ritmul de lucru

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că, ”pentru a respecta termenele limită, Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB – Euro Asfalt) trebuie să accelereze ritmul de lucru”.

Stadiul fizic pe întregul șantier (9,13 km) este de 44%, iar lucrările se concentrează pe finalizarea a două secțiuni importante: Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover.

La Tunelul 2, s-au forat 2: 445 m din cei 1.985 m ai galeriei dreapte și 447 m din cei 1.825 m ai galerie stângi.

La galeria dreaptă a Tunelului Cut&Cover, s-au forat 143 m din cei 302 m, iar la galeria stângă s-au forat și 219 m din cei 228 m, potrivit sursei citate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 21 de minute

Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară: se mai încălzește, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 51 de minute

CSM cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu după declarații despre pensiile speciale. Acuzații de incitare la ură
Evenimentacum O oră

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în Italia. Precizările Poliției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor
Actualitateacum 3 ore

Ce deficit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 51 de minute

CSM cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu după declarații despre pensiile speciale. Acuzații de incitare la ură
Evenimentacum 7 ore

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 11 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 22 de ore

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 2 zile

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie