VIDEO Autostrada A1 Sibiu-Piteşti: Cum va arăta sectorul Poiana-Tigveni. Va avea 28 de structuri, cea mai înaltă de 41 de metri

Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a publicat joi un clip video care prezintă, într-o simulare 3D, cum va arăta cel mai lung sector din Autostrada A1 Sibiu - Pitești, între Cornetu și Tigveni, secțiune construită de italienii de la WeBuild.

Potrivit DRDP Craiova, secțiunea 3 Poiana – Tigveni este una dominată de structuri, 28 la număr, dintre care cea mai înaltă va avea 41 de metri.

„Complexitatea acestui tronson este susținută și de faptul că antreprenorul realizează grinzile necesare structurilor în bazele proprii de producție, asigurând astfel un control riguros al calității și al termenelor de execuție. Pe acest sector se va realiza un nod rutier în zona localității Văleni, care va asigura legătura cu DJ 703H și va facilita, totodată, accesul către Centrul de Intervenție și Coordonare. Autostrada Sibiu – Pitești rămâne un proiect de importanță majoră pentru România, o investiție care leagă regiuni istorice, sprijină dezvoltarea economică și crește siguranța rutieră”, au scris reprezentanții DRDP Craiova, pe Facebook.

