VIDEO Bărbat din Fărău, REȚINUT după ce a furat o mașină și a intrat cu ea într-un gard de beton. Ce au constatat polițiștii

Un bărbat de 35 de ani din localitatea Fărău a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea unor infracțiuni rutiere și furt în scop de folosință. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Fărău, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi profitat de faptul că autoturismul se afla parcat pe raza localității Fărău, neasigurat, și l-ar fi sustras, circulând cu acesta pe raza localității Fărău.

La data de 11 februarie 2026, în jurul orei 21:00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați de către un bărbat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Fărău, un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un gard din beton.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. La fața locului, a fost identificat conducătorul autoturismului, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Fărău. Bărbatul, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitatea Fărău, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un gard de beton.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 1,30 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fost transportat la spital, în vederea prelevării de mostre biologice și acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate.

