Câmpeni

VIDEO: Bărbat din Arieșeni, reținut de polițiști. A condus băut și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea

Publicat

acum 8 secunde

Un bărbat din Arieșeni a fost reținut de polițiști după ce a condus băut și a intrat cu mașina într-un cap de pod. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Arieșeni, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 8 septembrie 2025, bărbatul de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza localității Gârda de Sus, la kilometrul 43+400 de metri, a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod din beton.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului.

