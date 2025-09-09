VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut. Nu avea voie să se apropie de nepoata sa, dar a încălcat ordinul de protecție

Polițiștii din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 8 septembrie 2025, bărbatul de 56 de ani ar fi încălcat obligațiile impuse prin ordinul de protecție, emis de Judecătoria Blaj, la data de 25 iulie 2025.

Bărbatului de 56 de ani îi este interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri față de nepoata sau, în vârstă de 36 de ani.

Cu toate acestea, în dimineața zilei de 8 septembrie 2025, acesta s-ar fi deplasat la locuința acesteia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

