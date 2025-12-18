Connect with us

Blaj

VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat. Ce a sustras dintr-o gospodărie din municipiu

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Blaj a fost reținut pentru furt calificat. Acesta a sustras o motocositoare dintr-o gospodărie din municipiu, în noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din Blaj. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns într-un imobil de pe raza municipiului Blaj. Ar fi sustras o motocositoare cu fir, în valoare de 1.500 de lei.

YouTube video

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 minute

Legea voluntariatului militar, adoptată de Parlament. Drepturi, reguli, facilități și procedura de mobilizare pentru rezerviști
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 58 de minute

Aer polar peste România. Cum va fi vremea de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă
Blajacum O oră

VIDEO: Bibliotecă ultramodernă în Blaj. Stadiul lucrărilor de construcție a ajuns la 75%. Când vor fi finalizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum 23 de ore

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Vouchere sociale
Economieacum 3 ore

Magazine ce nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ, amendate de Antifraudă ANAF. Unde vor mai fi controale
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

”Contesa din Ungaria” care a înșelat un broker imobiliar din Alba Iulia este o escroacă faimoasă cu o viață desprinsă din filme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei
Evenimentacum 20 de ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Vouchere de vacanță 2025
Actualitateacum 6 ore

Românii își planifică mai atent vacanțele de sărbători: Patru din zece hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Evenimentacum 16 ore

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Sistem de telemedicină la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienții din județ, diagnosticați de la distanță
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 2 zile

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Educațieacum 19 ore

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei
Mai mult din Educatie