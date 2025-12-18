VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat. Ce a sustras dintr-o gospodărie din municipiu

Un bărbat din Blaj a fost reținut pentru furt calificat. Acesta a sustras o motocositoare dintr-o gospodărie din municipiu, în noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din Blaj. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns într-un imobil de pe raza municipiului Blaj. Ar fi sustras o motocositoare cu fir, în valoare de 1.500 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

