VIDEO: Bărbat din Bucerdea Grânoasă, reținut de polițiști. A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Bucerdea Grânoasă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat, în două dimineți la rând, ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 decembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Bucerdea Grânoasă au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 9 decembrie 2025, respectiv în dimineața zilei de 10 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 4 septembrie 2025, pentru o perioadă de 6 luni.

Acesta nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 20 de metri față de soția sa, în vârstă de 40 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Ordinele de protecție se emit pentru a proteja imediat și eficient o persoană aflată în pericol, de obicei în contexte de violență domestică sau alte forme de abuz sau amenințare.

Scopul lor este prevenirea unor fapte grave înainte ca ele să se producă și întreruperea situațiilor în care victimele sunt expuse unui risc real.

