VIDEO: Bibliotecă ultramodernă în Blaj. Stadiul lucrărilor de construcție a ajuns la 75%. Când vor fi finalizate

Noua bibliotecă ultramodernă ce se construiește în Blaj a ajuns la stadiu de 75%, din punct de vedere al realizării lucrărilor. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a dat detalii despre investiție.

Este vorba despre un proiect cu finanțare europeană prin ADR Centru, investiția fiind de 30 de milioane de lei.

Noua bibliotecă se construiește în zona Pieței 1848, lângă sala de sport din Parcul Avram Iancu, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj”, derulat pe fonduri europene. AICI, detalii despre proiect.

Primarul Gheorghe Valentin Rotar menționează că stadiul lucrărilor este de 75%. Contractul de lucrări a fost semnat din 2021, însă proiectul a fost întârziat circa un an și jumătate din cauza unor probleme cu constructorii, spune edilul.

Acesta speră că biblioteca va fi gata în primăvara anului 2026.

”Ne bucurăm că vom avea o bibliotecă nouă așa cum merită comunitatea noastră, dotată la cele mai înalte standarde pentru păstrarea în condițiile cele mai bune a fondului de carte”, spune primarul.

Va fi o clădire ultramodernă, concepută special pentru activități de bibliotecă, adaptată la nevoile tuturor beneficiarilor, cu săli de lectură, depozite de carte, sală multifuncțională, ludotecă (bibliotecă de jucării, puzzle-uri și jocuri pentru copii sau familii), terasă.

Apoi urmează lucrările la stadionul din Parcul Avram Iancu.

sursă imagini: Gheorghe Valentin Rotar/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News