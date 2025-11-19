Connect with us

VIDEO: Bradul de Crăciun a ajuns în Șanțurile Cetății Alba Carolina, în zona târgului de iarnă

Publicat

acum 35 de minute

Bradul de Crăciun a ajuns în Șanțurile Cetății Alba Carolina, marți 19 noiembrie. Acesta va fi amplasat într-o laterală a Târgului de Crăciun, în locul în care a fost montat și în anii trecuți. 

Bradul a ajuns cu doar câteva zile înainte de deschiderea oficială a târgului de Crăciun din Alba Iulia.

Târgul se va deschide potrivit autorităților locale vineri 21 noiembrie. Bradul va fi împodobit și cel mai probabil instalațiile montate în el vor fi pornite în ziua deschiderii oficiale a târgului.

În acest an, de amenajarea targului de Crăciun se ocupă o firmă privată, prin decizia primăriei. Târgul va avea specific gastronomic și comercial propriu târgurilor de Crăciun europene.

YouTube video

Zona de atracții și divertisment în „Parcul de Crăciun” include un patinoar în suprafață de 450 mp (15 x 30 m) și un carusel în suprafață de 150 mp (10 x 15 m).

Primăria Alba Iulia asigură iluminatul festiv precum și amplasarea unui pom de Crăciun cu decorațiuni specifice.

Tot primăria a amplasat și o structură tip scenă pentru prezentarea spectacolelor. AICI detalii.

 

În locația parcului de Crăciun sunt montate deja patinoarul, caruselul, scena, căsuțele unde vor putea fi servite preparate de sezon.

Amenajările sunt similare cu cele de anul trecut.

Locația include oportunități de petrecere a timpului liber de sărbători pentru toate vârstele.

Parcul de Crăciun de la Alba Iulia va fi deschis până în 11 ianuarie 2026.

Ultimele articole pe alba24
  1. Ovidiu Muntean

    miercuri, 19.11.2025 at 14:01

    Târgul se va deschide potrivit autorităților locale vineri 21 ianuarie.???????????????

