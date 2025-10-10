VIDEO: Bursa locurilor de muncă la Alba Iulia pentru absolvenți cu doar opt oferte pentru studii superioare de la 23 de companii

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a avut loc la Alba Iulia, vineri 10 octombrie 2025, în incinta Carolina Mall. Deși este un eveniment organizat pentru absolvenți, în special pentru cei care au terminat recent o facultate, la această ediție doar opt locuri de muncă erau disponibile pentru cei cu studii superioare.

Mai mult de atât, mare parte dintre cei prezenți la evenimentul organizat erau persoane care primesc indemnizația de șomaj, mai exact șomeri. Aceștia sunt obligați lunar de către AJOFM să meargă pentru viză, mai pe scurt pentru confirea statului de șomer.

Trebuie să prezinte dovada că și-au căutat un loc de muncă, că au depus eforturi, dar că nu au găsit. Iar bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este un bun prilej pentru a vorbi cu angajatorii.

La ediția de toamnă a evenimentului au fost prezenți 23 de angajatori, care aveau peste 220 de locuri de muncă. În special pentru cei care primesc indemnizații de șomaj.

Printre ei se aflau bărbați trecuți de 50 de cani, care își căutau locuri de muncă în special în domeniul pazei.

Bursa pentru absolvenți cu 8 locuri pentru studii superioare

Reporterii alba24.ro au stat de vorbă cu mai mulți absolvenți de facultate, cu studii terminate la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Unul dintre aceștia absolvent de bilingv engleză căuta un loc de muncă într-o companie, poate pe un post de traduceri, sau relații internaționale.

Alți doi absolvenți de IT căutau locuri de muncă în domeniul studiat, la o companie locală.

De asemenea erau și tineri care căutau de lucru în domeniul HoReCa.

În ceea ce privește salariile, parte dintre cei cu care am discutat au spus că ar lucra și pe minimul pe economie, alții pe un salariu mediu, și au fost și persoane care au spus că pentru un loc de muncă cu studii medii ar vrea un salariu de 4500 – 5000 de lei.

