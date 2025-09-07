VIDEO: Cât costă un buchet de flori, la început de an școlar, la Alba Iulia. Prețuri pentru toate buzunarele și preferințele

Noul an școlar începe luni, 8 septembrie. Mii de elevi vor păși în sălile de curs pentru a-și revedea colegii, sau chiar pentru ai cunoaște pe cei noi.

Însă, începutul de an școlar vine și cu o cheltuială pentru părinți, pe lângă rechizite și tot necesarul. Este vorba despre buchetul de flori pe care elevii în dau educatoarei, învățătoarei, dirigintei sau profesoarei preferate.

Dacă în trecut buchetul era unul clasic, în timp și industria de flori și aranjamente florale s-a schimbat, s-a modernizat și automat aduce o gamă variată de flori, sau chiar coșuri cu flori.

Am fost să vedem cât costă un buchet de flori în Alba Iulia, dar și ce flori conține.

Spre exemplu, un buchet cu o cromatică de toamnă, cu mai multe flori în el și un aranjament special poate să ajungă și la 150 de lei. Pot fi și buchete la 100 de lei în funcție de preferințe.

Dar sunt și buchete mai mici, dar la fel de frumoase și care transmit același mesaj și la 50 de lei.

Automat sunt si buchete de flori mai ieftine. Mai pe scurt există flori și buchete de flori pentru toate buzunarele pentru cei care vor să ducă în prima zi de școală o floare.

Cristian Panu

