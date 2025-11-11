Connect with us

VIDEO Dosarul Kreiner la Tribunalul Alba: Ce spun fosta parteneră a milionarului și avocatul despre condamnarea autorilor crimei

Publicat

acum 2 ore

După aflarea deciziei în cazul Kreiner, avocatul fostei partenere a omului de afaceri din Sibiu a declarat, la ieșirea din sala de judecată de la Tribunalul Alba, că sentința a fost echilibrată și justiția și-a făcut treaba. 

Reamintim faptul că ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au primit două pedepse de închisoare pe viață și o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

YouTube video

Citește și Decizie în cazul Kreiner, la Tribunalul Alba: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani pentru criminalii afaceristului din Sibiu

„Cel mai important lucru este că justiția și-a făcut treaba. Este de aproape doi ani de când s-a întâmplat evenimentul tragic. E important că s-a constatat vinovăția persoanelor trimise în judecată.

Consider la acest moment, la o primă analiză, sentința ca fiind echilibrată. Trebuie să avem în vedere și aspectul că nu este definitivă. Sigur, toate părțile din dosar, având drept să facă apel, s-ar putea să fie modificat în apel”, a spus avocatul fostei partenere a omului de afaceri, Adriana Emilia.

Potrivit avocatului, decizia a fost echilibrată pentru că există o diferență de individualizare a pedepsei, având în vedere faptul că cei doi arestați sunt recidiviști, iar recidiva implică un regim sancționator mai dur.

„De aici apar acele diferențe. Diferențele sunt destul de mici ca și ani, iar detenția pe viață raportată la modalitatea în care s-a sfârșit fapta, cruzimea și toate celelalte elemente și chiar și atitudinea procesuală a celor doi inculpați care n-au recunoscut și n-au regretat fapta, consider că este o pedeapsă legală și echilibrată, asta am zis, la o primă vedere”, a mai precizat avocatul.

Ce spune avocatul despre daunele stabilite de instanță

„Nu cred că este cineva care poate stabili valoarea vieții unui om. Dacă era un euro, era la fel ca și 100 de milioane de euro, pentru că, în primul rând, nu cred că cineva are nevoie de sume de bani. S-ar bucura să aibă persoana apropiată în continuare lângă ea.

Suma de bani nu reprezintă decât o mică contravaloare a vieții omului. Până la urmă, cum am zis, nu cred că se poate stabili în mod real valoarea unei vieți umane”, a mai spus avocatul.

Reamintim faptul că instanța a decis:

  • daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner – 150.000 de euro în solidar.
  • daune pentru Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 de euro în solidar.

Ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Momente grele în sala de judecată pentru fosta parteneră a lui Kreiner

Fosta parteneră a lui Kreiner, Adriana Emilia, a declarat la ieșirea din sala de judecată că a rememorat acele momente teribile.

„Vă dați seama că nu e reconfortant deloc. Da, e normal, cred, pentru oricine care trece prin așa ceva. Încă mă mai resimt. Acum s-au împlinit doi ani și resimt”, a spus aceasta.

  1. pilu

    marți, 11.11.2025 at 13:59

    Parcă și-a mai revenit justiția. Dar, există un dar, adică dacă reușești să apelezi la PF Savorina, scapi mai ușor și repede.

    Răspunde

