VIDEO: Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns și la 40 de centimetri

Circulația rutieră rămâne închisă pe DN 76C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza zăpezii care a atins în unele zone chiar și 40 de centimetri.

„DN 67C, Transalpina, rămâne închis.

Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, a transmis Direcţia Reginală de Drumuri şi Poduri Craiova.

Recomandări pentru populație:

Evitați deplasările în condiții de viscol sau ninsoare puternică. Dacă acestea sunt absolut necesare, informați-vă în prealabil asupra stării drumurilor și a eventualelor restricții de circulație;

Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător sezonului rece (anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată, sac cu nisip etc.);

Autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteo și vor interveni acolo unde situația o va impune.

