Eveniment

VIDEO: Comandanții trupelor franceze au explicat cât de important este exercițiul NATO de trecere a râului Mureș la Sântimbru

Publicat

acum 2 ore

Căpitanul Dylan și locotenentul colonel Paris, comandant batalion 3 geniu francez sunt cei care coordonează un exercițiu de amploare NATO, duminică, 9 noiembrie, la Sântimbru. 

Este vorba despre un exercițiu complex de traversare a unui râu. Misiunea se desfășoară pe râul Mureș, în localitatea Sântimbru. Mai exact de construire a unui pod din pontoane, pe care să poată trece infanterie, dar și tehnică militară. Este un exercțiu în care armata franceză lucrează cu armata română, pentru a duce cu succes, la sfârșit misiunea.

Mai mult de atât, exercițiul trebuie să fie făcut ca un element surpriză.

Căpitanul Paris a declarat reporterilor prezenți că fiecare militar are partea sa în exercițiu să că trebuie să lucreze într-o echipă. De asta este important ca trupele aliate, fraceze și române să fie într-o perfectă coordonare.

Eșecul Rusiei din 2022, dat exemplu negativ de francezi

Altfel misiunea poate fi un eșec, cum s-a întâmplat în 2022, la trecerea râului Siverskyi Donets din mai 2022, lângă Bilohorivka, în estul Ucrainei.

Capitanul francez a menționat cum armata invadatoare rusească a a avut una dintre cele mai costisitoare și eșuate operațiuni militare. Mai exact, în mai 2022, armata rusească a încercat să traverseze râul folosind poduri de pontoane pentru a încercui trupele ucrainene din orașul Sievierodonetsk.

Însă, a fost un eșec major de planificare și execuție din partea Rusiei. Potrivit historymaps.com  se estimează că un întreg grup tactic de batalion (până la 550 de soldați au pierdut rușii în urma manevrelor gresite.

Dar  unele estimări indică peste 1.000 de morți și răniți) și zeci de vehicule blindate (tancuri, transportoare de trupe) au fost distruse sau abandonate.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018.

