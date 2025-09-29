Connect with us

Eveniment

VIDEO: Criminalul care a ucis o prostituată în Alba Iulia a ajuns bibliotecar în închisoare. Ce spune despre momentul crimei

Publicat

acum 2 ore

Mihai Pandelea este un nume pe care locuitorii din Alba Iulia nu îl vor uita prea curând. Pandelea este tânărul care în 2016 șoca orașul prin crima pe care o comitea. 

Numele său este legat de un caz care a marcat opinia publică: ”Crima din M-uri”. Mai exact, Pandelea a ucis o tânără escortă cu peste 25 de lovituri de cuțit. După ce a rupt unul dintre cuțite, în gâtul victimei, tânărul a luat un alt cuțit cu care a continuat crima. 

Apoi a plecat din apartamentul în care tânăra se prostitua. A fost prins după trei zile de la comiterea crimei, dar o parte dintre locuitorii zonei în care s-a produs tragedia au fost șocați. Aceștia s-au întâlnit cu Mihai pe stradă, în timp ce într-o șacoșă își căra hainele pline de sânge.

YouTube video

Pentru fapta asta a primit peste 25 de ani de pușcărie. La mai bine de nouă ani de la comiterea crimei, Mihai Pandelea a fost subiectul emisiunii ”Condamnații” cu Adriana Stoicescu, realizată pe postul B1TV.

În ediția emisiunii din 20 septembrie 2025, criminalul din Alba Iulia a fost unul dintre deținuții care au discutat cu realizatoarea emisiunii.

CITEȘTE ȘI: Mihai Pandelea, UCIGAȘUL din M3 a încercat să evadeze din închisoare, imediat după ce și-a aflat sentința

Din câte se pare, închisoarea îi priește lui Pandelea, însă, pare că nu mai recunoaște ceea ce s-a întâmplat. Ajuns la penitenciar, Mihai este bibliotecarul închisorii și le face recomandări de cărți deținuților. Acesta a executat o parte din pedeapsa de 25 de ani de închisoare.

Are o poveste diferită față de rechizitoriu

Deși în fața instanței a recunoscut faptele și a detaliat cum a ucis-o, la mai bine de nouă de la cominterea ororii, Pandelea, are o altă versiune.

Mihai spune că nu știe că Alina Bianca practica prostituția, deși acesta era un client al fetei. Mai mult de atât, acesta apela des la serviciile escortelor din oraș, și chiar lăsa recenzii pe un site dedicat escortelor.

Mai mult de atât, în fața camerelor de filmat a spus o variantă total diferită legată de momentul crimei. Acesta susține că fata l-ar fi atacat prima și că el atunci dintr-un accident a lovit-o cu un cuțit.

Vrea să iasă din pușcărie și să își facă o familie

În total tânăra în vârstă de 24 de ani a fost ucisă cu 25 de lovituri de cuțit, unul dintre ele s-a rupt în timpul crimei. Condamnat la 25 de ani de închisoare și cu aproape zece condamnați, Pandelea își imaginează viitorul în afara pușcariei. Acesta vrea să iasă afară și să își întemeieze o familie.

Mihai Pandelea a fost condamnat la 25 de ani de închisoare cu executare în data de 5 decembrie 2016, iar 20 de zile mai târziu a încerat să evadeze din Penitenciarul Aiud. Acesta a fost prins imediat de către personalul de pază, fără să opună rezistență.

Cine a fost victima și cum s-a petrecut crima

Victima acestuia a fost o tânără de 24 de ani din Mehedinţi, Alina Bianca Tănăsie, care închiriase un apartament în Alba Iulia în care se prostitua, Pandelea fiind unul dintre clienţii acesteia. Crima a avut loc în noaptea de 2/3 februarie 2016, iar tânăra a fost omorâtă cu 25 de lovituri de cuţit. Criminalul a fost reţinut după trei zile.

Mihai Răzvan Pandelea a recunoscut crima şi i-a condus pe anchetatori la locurile din oraş unde a ascuns cuţitele şi bunurile furate din apartamentul acesteia: trei telefoane mobile, o tabletă şi portmoneul femeii, conform informaţiilor din rechizitoriu.

Femeia a fost ucisă cu două cuţite, după ce primul folosit de criminal s-a rupt în timp ce încerca să o omoare. Alina Bianca Tănăsie a fost găsită dimineaţa, fără suflare, într-un apartament de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Femeia a venit la Alba Iulia de la Arad şi se prezenta pe site-urile de specialitate ca escortă şi damă de companie sub numele de „Mira”.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 minute

Care este gradul de absorbție a fondurilor europene în România. Planuri pentru Start Up Nation. Precizările ministrului Pîslaru
bani pensii
Economieacum O oră

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Evenimentacum 2 ore

Infracțiunea de camătă: se confiscă banii și dobânda obținută ilegal. Legea a fost promulgată
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 5 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 minute

Care este gradul de absorbție a fondurilor europene în România. Planuri pentru Start Up Nation. Precizările ministrului Pîslaru
bani pensii
Economieacum O oră

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 11 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 11 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 10 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie