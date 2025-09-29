VIDEO: Criminalul care a ucis o prostituată în Alba Iulia a ajuns bibliotecar în închisoare. Ce spune despre momentul crimei

Mihai Pandelea este un nume pe care locuitorii din Alba Iulia nu îl vor uita prea curând. Pandelea este tânărul care în 2016 șoca orașul prin crima pe care o comitea.

Numele său este legat de un caz care a marcat opinia publică: ”Crima din M-uri”. Mai exact, Pandelea a ucis o tânără escortă cu peste 25 de lovituri de cuțit. După ce a rupt unul dintre cuțite, în gâtul victimei, tânărul a luat un alt cuțit cu care a continuat crima.

Apoi a plecat din apartamentul în care tânăra se prostitua. A fost prins după trei zile de la comiterea crimei, dar o parte dintre locuitorii zonei în care s-a produs tragedia au fost șocați. Aceștia s-au întâlnit cu Mihai pe stradă, în timp ce într-o șacoșă își căra hainele pline de sânge.

Pentru fapta asta a primit peste 25 de ani de pușcărie. La mai bine de nouă ani de la comiterea crimei, Mihai Pandelea a fost subiectul emisiunii ”Condamnații” cu Adriana Stoicescu, realizată pe postul B1TV

În ediția emisiunii din 20 septembrie 2025, criminalul din Alba Iulia a fost unul dintre deținuții care au discutat cu realizatoarea emisiunii.

CITEȘTE ȘI: Mihai Pandelea, UCIGAȘUL din M3 a încercat să evadeze din închisoare, imediat după ce și-a aflat sentința

Din câte se pare, închisoarea îi priește lui Pandelea, însă, pare că nu mai recunoaște ceea ce s-a întâmplat. Ajuns la penitenciar, Mihai este bibliotecarul închisorii și le face recomandări de cărți deținuților. Acesta a executat o parte din pedeapsa de 25 de ani de închisoare.

Are o poveste diferită față de rechizitoriu

Deși în fața instanței a recunoscut faptele și a detaliat cum a ucis-o, la mai bine de nouă de la cominterea ororii, Pandelea, are o altă versiune.

Mihai spune că nu știe că Alina Bianca practica prostituția, deși acesta era un client al fetei. Mai mult de atât, acesta apela des la serviciile escortelor din oraș, și chiar lăsa recenzii pe un site dedicat escortelor.

Mai mult de atât, în fața camerelor de filmat a spus o variantă total diferită legată de momentul crimei. Acesta susține că fata l-ar fi atacat prima și că el atunci dintr-un accident a lovit-o cu un cuțit.

Vrea să iasă din pușcărie și să își facă o familie

În total tânăra în vârstă de 24 de ani a fost ucisă cu 25 de lovituri de cuțit, unul dintre ele s-a rupt în timpul crimei. Condamnat la 25 de ani de închisoare și cu aproape zece condamnați, Pandelea își imaginează viitorul în afara pușcariei. Acesta vrea să iasă afară și să își întemeieze o familie.

Mihai Pandelea a fost condamnat la 25 de ani de închisoare cu executare în data de 5 decembrie 2016, iar 20 de zile mai târziu a încerat să evadeze din Penitenciarul Aiud. Acesta a fost prins imediat de către personalul de pază, fără să opună rezistență.

Cine a fost victima și cum s-a petrecut crima

Victima acestuia a fost o tânără de 24 de ani din Mehedinţi, Alina Bianca Tănăsie, care închiriase un apartament în Alba Iulia în care se prostitua, Pandelea fiind unul dintre clienţii acesteia. Crima a avut loc în noaptea de 2/3 februarie 2016, iar tânăra a fost omorâtă cu 25 de lovituri de cuţit. Criminalul a fost reţinut după trei zile.

Mihai Răzvan Pandelea a recunoscut crima şi i-a condus pe anchetatori la locurile din oraş unde a ascuns cuţitele şi bunurile furate din apartamentul acesteia: trei telefoane mobile, o tabletă şi portmoneul femeii, conform informaţiilor din rechizitoriu.

Femeia a fost ucisă cu două cuţite, după ce primul folosit de criminal s-a rupt în timp ce încerca să o omoare. Alina Bianca Tănăsie a fost găsită dimineaţa, fără suflare, într-un apartament de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Femeia a venit la Alba Iulia de la Arad şi se prezenta pe site-urile de specialitate ca escortă şi damă de companie sub numele de „Mira”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News