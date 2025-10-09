VIDEO: Culoar de trecere prin zăpadă pe Transalpina, creat de autorități pentru ciobanii rămași cu oile pe munte

Drumarii de la Serviciul Drumuri Naționale (SDN) Târgu Jiu au intervenit, joi, pentru a crea un culoar pe Transalpina, pe sectorul închis din cauza zăpezii, astfel încât ciobanii care au fost surprinși cu oile pe munte de iarna timpurie, să poată să coboare.



Utilajele DRDP Craiova și SDN Târgu-Jiu au ajuns în zona unde erau așteptați de crescătorii de animale cu turmele de oi, iar acum se coboară în siguranță către Rânca.

„Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zapada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

Foto/Video: DRDP Craiova

