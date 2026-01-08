VIDEO: Cum s-a circulat pe străzile din Alba Iulia, în zona unităților de învățământ, în prima zi de școală din 2026

Noaptea de miercuri spre vineri (7 spre 8 ianuarie 2026) a mai adus o tură de ninsoare asupra județului Alba. Pe străzile, parte din ele curățate de autoritățile locale din Alba Iulia, parte nu, s-a așternut un nou strat de zăpadă.

Însă, dacă în ultimele zile traficul a fost mai redus deoarece bugetarii au avut un concediu prelungit, iar școlile nu au funcționat, situația s-a schimbat drastic joi, 8 ianuarie.

Încă de la primele ore ale dimineții, părinții s-au grăbit să își urce copiii în autoturisme și să îi ducă înspre unitățile de învățământ. În mare parte din oraș, în zonele școlilor, dar și pe arterele principale nu păreau să fie probleme în trafic.

De remarcat este faptul că foarte multe persoane și-au lăsat autoturismele în parcare și au folosit mijloace de transport în comun. Ceea ce a făcut, contrar așteptărilor ca traficul să nu fie atât de aglomerat, comparativ cu alte zile, la aceleași ore. Spre exemplu foarte mulți elevi au fost aduși la școlile din centrul orașului pe jos de părinți.

De asemenea foarte mulți elevi coborau din autobuze.

În zona Liceului Teologic joi dimineață era zăpadă pe carosabil, iar drumul către unitatea școlară nu era curățat. În schimb, în zonele cu probleme de obicei (școala numărul 7) nu s-au înregistrat probleme în această dimineață.

