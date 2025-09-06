VIDEO: Cum se fac coșurile împletite din răchită. Meseria păstrată de generații, la Cetatea de Baltă

Unul dintre meșteșugurile tradiționale din Alba este împletirea coșurilor din nuiele de răchită. Obiectele sunt făcute cu grijă și răbdare și au utilizări diverse. Sunt din fibre naturale și rezistă intemperiilor.

Dincolo de utilitatea acestor produse tradiționale, interesantă este metoda de fabricare a acestora.

Despre meseria păstrată de zeci de ani, ne-a vorbit Liviu Rusu, din Cetatea de Baltă, prezent la Târgul Apulum Agraria din Alba Iulia, în 6-7 septembrie.

”Am moștenit meseria de la tatăl meu, iar el la rândul lui, a moștenit-o de la bunicul meu. Este o mesrie pe care o facem de mai multe generații, cu drag”, spune Liviu Rusu.



Obiectele pe care le face sunt de regulă coșuri de diferite dimensiuni. Acestea pot fi folosite ca obiecte handmade, pentru depozitare, ca suport de decor sau pentru transportul unor produse (de la piață de exemplu).

Pentru finalizarea unui produs este necesară circa o jumătate de oră.

Materia primă provine din plantația proprie. Liviu Rusu deține o plantație de circa 80 de ari, răchită de calitate superioară.

”Se recoltează din câmp, se depozitează pentru uscare, apoi o fierbem și o decojim”, spune acesta.

Despre plantație, Liviu Rusu spune că eventuale probleme pot fi la înființarea acesteia. Trebuie ținut cont de sol și apă. Mai trebuie îndepărtate eventualele buruieni de pe teren.

La Târgul Apulum Agraria pot fi cumpărate coșuri din răchită, împletite chiar de el.

”Intenționez să transmit meseria mai departe, fiului meu. Este o meserie care nu poate fi învățată într-o lună, două. Sunt necesare multe ore petrecute în atelier, pentru a învăța să faci un produs de calitate”, mai spune Liviu Rusu.

