VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta

S-a deschis Târgul Apulum Agraria 2025: Festivalul toamnei a adus în Șanțurile Cetății Alba Carolina oferta de produse tradiționale, legume și fructe de sezon.

Standurile sunt deschise sâmbătă și duminică, 6-7 septembrie, între orele 10.00 și 18.00.

Pe lângă produsele de sezon, sunt prezentate și decorațiuni și handmade.

Reporterii Alba24 au stat de vorbă cu producătorii, dar și cu organizatorii evenimentului.

Sunt pregătite activități pentru toate vârstele: de la demonstrații culinare, la activități pentru copii.

Evenimentul a fost deschis oficial sâmbătă dimineața, în prezența autorităților județene și locale.

La standuri pot fi găsite produse de sezon, la următoarele prețuri:

ceapă albă – 5 lei/kg

ceapă roșie – 10 lei/kg, 12 lei kg

porumb – 2 lei/kg

fasole albă – 20 lei/kg

ardei iute – 15 lei/kg

zacuscă – 22 lei, 20 lei

vinete – 25 lei/kg

bulion – 15 kg

usturoi – 25 lei-50 lei kg

castraveți – 12 lei kg

roșii – 15 lei kg

roșii bulion – 5 lei/kg

murături – gogoșar/conopidă 80 lei borcan mare

struguri/ must – 10 lei

Alte produse: cartofi, ardei, gogoșari, conopidă, morcovi, păstârnac, țelină, sfeclă, tarhon, pătrunjel, prune, pepeni.

Alte produse tradiționale: cârnați de casă, cotlet, slănină, caș proaspăt (45 lei/kg)/maturat (50 lei/kg), telemea (60 lei/kg maturată, 50 lei kg proaspătă), unt dulce (80 lei/kg), urdă dulce (35 lei/kg).

Târgul Apulum Agraria 2025 la Alba Iulia. Festivalul toamnei Program, sâmbătă, 6 septembrie

10:00, Deschiderea oficială

Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultura „Augustin Bena” Alba

10:00 – 16:00, Toamnă, legume și istorie

Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă

Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen

Chipul naturii – atelier de pictură pe față

Toamna pe pânză – atelier de artă

Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european

Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional

Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional Muzeul Național al Unirii Alba Iulia



11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, Într-o TOAMNĂ…

File de toamnă – expoziție tematică de carte

Povești din târg – atelier de lecturi interactive

De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură

Culorile toamnei – atelier de desenat și colorat „Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba lulia



12:00 – 13:00, Rural Invest – subvenții și soluții pentru dezvoltarea mediului rural

Stand de consultanță a instituțiilor din domeniul agricol

13:00, Oameni, gusturi și tradiții

Povestea unor afaceri de succes

14:00, Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

Demonstrație culinară

15:00, Coșuri din răchită

Demonstrație împletituri din nuiele

Târgul Apulum Agraria 2025 la Alba Iulia. Festivalul toamnei Program Duminică, 7 septembrie

11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNă…

Drag de carte – expoziție tematică de carte

Toamna se numără … poveștile – atelier de lecturi interactive

Natura distractivă – jocuri, ghicitori și concursuri

Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat și colorat

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12:00, Fii agro-antreprenor!

Producatori de succes din comunitate

13:00, Culorile din borcan

Atelier de muräturi asortate pentru copii

14:00, Coronițe decorative de toamnă

Atelier pentru adulți

15:00, Inspirație de toamnă

Atelier de colaje și creații inedite pentru copii

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu

Târgul Apulum Agraria va continua în perioada 20-21 septembrie, la Ighiu, unde se desfășoară secțiunea profesioniștilor din agricultură.

Vor fi expuse animale, păsări, unelte, echipamente și utilaje agricole. Secțiunea este deschisă și publicului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria comunei Ighiu, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu.

