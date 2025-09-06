Connect with us

Economie

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta

Publicat

acum O oră

S-a deschis Târgul Apulum Agraria 2025: Festivalul toamnei a adus în Șanțurile Cetății Alba Carolina oferta de produse tradiționale, legume și fructe de sezon.

Standurile sunt deschise sâmbătă și duminică, 6-7 septembrie, între orele 10.00 și 18.00.

Pe lângă produsele de sezon, sunt prezentate și decorațiuni și handmade.

Reporterii Alba24 au stat de vorbă cu producătorii, dar și cu organizatorii evenimentului.

YouTube video

Sunt pregătite activități pentru toate vârstele: de la demonstrații culinare, la activități pentru copii.

Evenimentul a fost deschis oficial sâmbătă dimineața, în prezența autorităților județene și locale.

La standuri pot fi găsite produse de sezon, la următoarele prețuri:

  • ceapă albă – 5 lei/kg
  • ceapă roșie – 10 lei/kg, 12 lei kg
  • porumb – 2 lei/kg
  • fasole albă – 20 lei/kg
  • ardei iute – 15 lei/kg
  • zacuscă – 22 lei, 20 lei
  • vinete – 25 lei/kg
  • bulion – 15 kg
  • usturoi – 25 lei-50 lei kg
  • castraveți – 12 lei kg
  • roșii – 15 lei kg
  • roșii bulion – 5 lei/kg
  • murături – gogoșar/conopidă 80 lei borcan mare
  • struguri/ must – 10 lei

Alte produse: cartofi, ardei, gogoșari, conopidă, morcovi, păstârnac, țelină, sfeclă, tarhon, pătrunjel, prune, pepeni.

Alte produse tradiționale: cârnați de casă, cotlet, slănină, caș proaspăt (45 lei/kg)/maturat (50 lei/kg), telemea (60 lei/kg maturată, 50 lei kg proaspătă), unt dulce (80 lei/kg), urdă dulce (35 lei/kg).

Târgul Apulum Agraria 2025 la Alba Iulia. Festivalul toamnei Program, sâmbătă, 6 septembrie

10:00, Deschiderea oficială

  • Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultura „Augustin Bena” Alba

10:00 – 16:00, Toamnă, legume și istorie

  • Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă
  • Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen
  • Chipul naturii – atelier de pictură pe față
  • Toamna pe pânză – atelier de artă
  • Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european
  • Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional
  • Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional
    • Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, Într-o TOAMNĂ…

  • File de toamnă – expoziție tematică de carte
  • Povești din târg – atelier de lecturi interactive
  • De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură
  • Culorile toamnei – atelier de desenat și colorat
    • „Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba lulia

12:00 – 13:00, Rural Invest – subvenții și soluții pentru dezvoltarea mediului rural

  • Stand de consultanță a instituțiilor din domeniul agricol

13:00, Oameni, gusturi și tradiții

  • Povestea unor afaceri de succes

14:00, Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

  • Demonstrație culinară

15:00, Coșuri din răchită

  • Demonstrație împletituri din nuiele

Târgul Apulum Agraria 2025 la Alba Iulia. Festivalul toamnei Program Duminică, 7 septembrie

11:00 – 16:00, A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNă…

  • Drag de carte – expoziție tematică de carte
  • Toamna se numără … poveștile – atelier de lecturi interactive
  • Natura distractivă – jocuri, ghicitori și concursuri
  • Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat și colorat
  • Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12:00, Fii agro-antreprenor!

  • Producatori de succes din comunitate

13:00, Culorile din borcan

  • Atelier de muräturi asortate pentru copii

14:00, Coronițe decorative de toamnă

  • Atelier pentru adulți

15:00, Inspirație de toamnă

  • Atelier de colaje și creații inedite pentru copii

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu

Târgul Apulum Agraria va continua în perioada 20-21 septembrie, la Ighiu, unde se desfășoară secțiunea profesioniștilor din agricultură.

Vor fi expuse animale, păsări, unelte, echipamente și utilaje agricole. Secțiunea este deschisă și publicului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria comunei Ighiu, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 22 de minute

Accident pe DN 74 la Mătișești. Trei persoane rănite după ce două motociclete și un autoturism s-au lovit
Evenimentacum 26 de minute

Șoferi cu dosare penale după ce au fost opriți în trafic, la Alba Iulia și pe DN 1 la Sântimbru. Ce au descoperit polițiștii
Evenimentacum 41 de minute

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu aparate radar montate pe trepiede mobile. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 3 zile

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Ratele românilor vor crește
Economieacum 20 de ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 22 de ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum o zi

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică
Horoscop
Evenimentacum 14 ore

Horoscop de weekend: 6-7 septembrie 2025. Echilibru perfect între muncă și relaxare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 7 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum o zi

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie