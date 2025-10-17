Connect with us

VIDEO DE COLECȚIE: Miss Universitas Alba Iulia 1994. Cum arăta un concurs de frumusețe între studente în urmă cu 31 de ani

acum 2 ore

În arhivele internetului, undeva într-un colț digital, pe un cont de YouTube, recent a fost postat un video vechi de mai bine de 30 de ani. Un video de colecție care surprinde primii ani ai tinerilor de după căderea regimului comunist. 

Este vorba despre un video din 20 mai 1994 filmat la Alba Iulia, cel mai probabil la Casa de Cultură a Sindicatelor. Este vorba despre filmarea concursului de frumusețe Miss Universitas 1994 Alba Iulia. Video-ul a fost postat pe canalul de YouTube: Video Wasteland

Imaginile au fost filmate de un cameraman din Alba Iulia, Mircea Bogdan. Prezentatorul evenimentului a fost un star al acelor vremuri, Octavian Ursulescu.

Mai exact 13 concurente au urcat în seara respectivă pe scenă, pentru a participa la concursul de miss. Primele trei concurente au participat în vara anului 1994, la Costinești, la etapa națională a Miss Universitas România.

YouTube video

La Alba Iulia a avut loc etapa județeană a Centrului Universitar Alba Iulia. Pe lângă concurente din alte orașe, pe scenă au urcat și tinere din Alba.

Acestea au avut de trecut mai multe probe. De la proba de prezentare, la proba de costume de baie, prezentare de haine, dans și o proba de aptitudini.

La finalul serii trei tinere au fost declarate câștigătoare.

Cine au fost câștigătoarele din 1994

Locul III a primit suma de 50.000 de lei și un costum: Dana Păcurar.

Locul II a primit suma de 100.000 de lei și un costum: Liliana Spătăcean.

Locul I a primit suma de 150.000 de lei o paletă vestimentară la alegere: Diana Firea.

Acestea au reprezentat Centrul Universitar din Alba Iulia, la Costinești, la Miss Universitas 1994.

Sursă video: Youtube, Video Wasteland.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018.

