Connect with us

Educație

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Publicat

acum 44 de secunde

Noul an universitar a început la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, luni, 29 septembrie. Au participat studenți, profesori și reprezentanți ai autorităților locale și județene. 

Evenimentul a avut loc, la fel ca în fiecare an, la Casa de Cultură a Studenților din oraș. În locație s-au strâns studenți, boboci, dar și studenți din alți ani universitari.

”În acest an universitar pornim cu 2.300 de studenți înmatriculați în anul I, atât la licență și cât la masterat” a spus Bogdan Mucea, director al centrului de imagine al UAB.

Acesta a adăugat că universitatea din Alba Iulia depășește 6.000 de studenți la toate cifrele de școlarizare.

Festivitatea de deschidere a anului univeristar a început cu intonarea imnului ”Gaudeamus Igitur” de către studenți, profesori și invitați.

A urmat o alocuțiune a rectorului Daniel Breaz.


De asemenea, prima zi de universitate va debuta și cu un protest al studenților. În Piața Cetății din Alba Iulia, peste 70 de studenți vor protesta împotriva măsurilor luate de guvern, față de tăierea burselor.

Astfel de proteste vor avea loc în mai multe orașe universitare din țară.

CITEȘTE ȘI: Protest al studenților la Alba Iulia și în alte orașe din țară, la începutul anului universitar. Care sunt nemulțumirile

“Ieșim în stradă pentru că aceste măsuri sunt resimțite deja substanțial în întregul învățământ din România, motiv pentru care de la bun început nu am fost de acord cu ele și în continuare cerem retragerea acestora.

Guvernanții s-au obișnuit să trateze procesul de consultare a studenților (și nu numai) ca variantă opțională, iar noi ne-am săturat ca deciziile să fie luate în grupuri restrânse, iar abia ulterior să fim chemați să ni se comunice forma finală”, au transmis reprezentanții ANORS.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 44 de secunde

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
haine contrafacute
Economieacum 25 de minute

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Blajacum 39 de minute

LIVE VIDEO: Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj. Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

haine contrafacute
Economieacum 25 de minute

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Economieacum O oră

Taxa pe lux pentru casele cu valoare mare: Expiră termenul până la care se poate depune declarația 216
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 20 de ore

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Regal de kickbox și MMA la Alba Iulia. Sportivi din Alba, Sibiu și Cluj au făcut spectacol în cușca de lupte
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum 22 de ore

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 18 ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 44 de secunde

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 19 ore

Ce notă acordă românii, școlii. Un studiu al Edge Institute arată așteptările legate de digitalizare și percepția privind Educația
Mai mult din Educatie