VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Noul an universitar a început la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, luni, 29 septembrie. Au participat studenți, profesori și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Evenimentul a avut loc, la fel ca în fiecare an, la Casa de Cultură a Studenților din oraș. În locație s-au strâns studenți, boboci, dar și studenți din alți ani universitari.

”În acest an universitar pornim cu 2.300 de studenți înmatriculați în anul I, atât la licență și cât la masterat” a spus Bogdan Mucea, director al centrului de imagine al UAB.

Acesta a adăugat că universitatea din Alba Iulia depășește 6.000 de studenți la toate cifrele de școlarizare.

Festivitatea de deschidere a anului univeristar a început cu intonarea imnului ”Gaudeamus Igitur” de către studenți, profesori și invitați.

A urmat o alocuțiune a rectorului Daniel Breaz.



De asemenea, prima zi de universitate va debuta și cu un protest al studenților. În Piața Cetății din Alba Iulia, peste 70 de studenți vor protesta împotriva măsurilor luate de guvern, față de tăierea burselor.

Astfel de proteste vor avea loc în mai multe orașe universitare din țară.

“Ieșim în stradă pentru că aceste măsuri sunt resimțite deja substanțial în întregul învățământ din România, motiv pentru care de la bun început nu am fost de acord cu ele și în continuare cerem retragerea acestora.

Guvernanții s-au obișnuit să trateze procesul de consultare a studenților (și nu numai) ca variantă opțională, iar noi ne-am săturat ca deciziile să fie luate în grupuri restrânse, iar abia ulterior să fim chemați să ni se comunice forma finală”, au transmis reprezentanții ANORS.

