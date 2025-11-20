VIDEO: Drapelul național, arborat pe turnul Catedralei Încoronării din Alba Iulia. Pregătiri pentru 1 Decembrie 2025

Drapelul național a fost arborat, joi, 20 noiembrie, pe turnul-clopotniță al Catedralei Încoronării din Alba Iulia, în perspectiva Zilei Naționale – 1 Decembrie 2025.

Steagul de mari dimensiuni a fost amplasat de către echipa Salvamont Alba și va rămâne pe clădire până după data de 1 Decembrie.

Drapelul are 14 metri lungime pe 3 metri lățime.

Programul de 1 Decembrie, Ziua Națională a României cuprinde târguri tradiționale, evenimente sportive precum crosul Unirii, lansări de carte, depuneri de coroane de flori și alte manifestări culturale.

Programul se întinde pe mai multe zile și ține până în 2 decembrie. Din program nu vor lipsi concertele atât de muzică populară, dar și muzică cu influențe tradiționale.

Spre exemplu în data de 29 noiembrie, va concerta Argatu’, CA Band, David Ciente & Maria Chivu & Grupul Jianca în Piața Cetății.

Iar în data de 30 noiembrie, Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu și Banda, Marius Mihalache & Band.

Ziua de 1 Decembrie va avea, Târg de meșteșuguri tradiționale, Marea Adunare Națională Primirea soliilor din Cetățile de Scaun și alte evenimente.

De asemenea, de la ora 14:00, va avea loc defilarea militară dedicată Zilei Naționale a României.

De la ora 16.00, Spectacol folcloric extraordinar dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul, Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul, Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ

şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale Românie.

Tot în data de 1 decembrie va avea loc o retragere cu torțe de la ora 17.30, iar ziua de 1 Decembrie se va termina cu un foc de artificii de la 20.30.

