VIDEO: Eurodeputatul Mircea Hava despre dezinformare, viitorul Republicii Moldova în UE și fondurile PNRR pentru România

Europarlamentarul Mircea Hava a fost prezent în studio-ul Alba24.ro unde a vorbit despre modul în care Uniunea Europeană luptă cu dezinformarea, viitorul Republicii Moldova în UE, dar și fondurile PNRR primite de România.

Mircea Hava a fost întrebat cum poate fi combătută dezinformarea și cum pot fi școși cei care au căzut în capcana dezinformării, în special cea a narațiunii rusești.

”În primul rând, prin educație.

Pentru că eu mă uit la oameni, ca și voi și ca toată lumea. Totuși, cei care au o bază se uită la aceste lucruri cu atenție. Dar pentru unii este doar o chestiune de glumă. Hai să ne distrăm, să vedem ce mai poate să creeze cineva.

Combaterea dezinformării prin educație

Nu este un lucru în care cred și pe care îl multiplică sau vor să îl dea mai departe. Deci educație. Educație care te învață să verifici informația din două surse.

Bineînțeles că nu vine câte un rând de oameni să verifice asta, pentru că nu o să mai caute încă trei surse. Dacă e ceva de văzut, îl văd. Dacă nu e nimic de văzut, există un buton.

De-aia au fost făcute aceste butoane, să poți să îl dai de masă, dacă e nevoie. Cam scump, dar asta este. La asta trebuie să ne gândim cel mai serios.

Restul sunt lucruri care costă, nu vorbim neapărat de bani, dar costă foarte mult efort. Cred și eu că, odată cu inteligența artificială, au fost deja create aceste algoritme care vor corecta și vor semnala că undeva se întâmplă ceva. Iar acest lucru trebuie penalizat.

Deci educație și disciplină, discipline care se fac numai prin legi, legi dure. Nu cred că o să spună cineva că este dreptul tău să vorbești ce vrei. Da, poți să vorbești ce vrei în baie, dar nu să propagi asemenea chestiuni care sunt păguboase.

La fel ca în cazul medicamentelor și al altor lucruri care se propagă peste tot, prezentate ca panaceu, dar care de fapt au doar scopul de a aduna mai mulți bani. Acestea ar fi două direcții. Știți prea bine că deja există legislație sau regulamente europene care au început să implice companiile, iar în România vor fi implicate și firmele românești pentru a crea aceste platforme de luptă împotriva a ceea ce vedem acum.

Însă trebuie să fim serioși și realiști. Nu cred că cineva își imaginează că, odată create aceste lucruri, de mâine totul va fi perfect și că cineva care postează o prostie astăzi va fi penalizat mâine. Pentru că va avea grijă să scrie dedesubt, cu litere mici: atenție, este o glumă.

Că eu nu am citit partea scrisă mărunt, asta este problema mea, dar ea există. Și sunt o grămadă de modalități prin care pot fi acoperite astfel de situații. Pe de altă parte, toate aceste dezinformări, aceste fake-uri, aceste lucruri care se întâmplă și pe care le-am văzut, ar trebui gestionate de instituțiile care au mulți angajați bine plătiți, parcă mai bine decât cei ai FBI-ului din Statele Unite, și pe care îi invit să își facă datoria”, a declarat eurodeputatul Mircea Hava.

Mircea Hava despre Republica Moldova și parcursul european

”Acum, cred că nimeni nu a comentat suficient exemplul Republicii Moldova. O țară mică, la care toți ne uităm, „amărâții de moldoveni”, cum mai spune lumea, cu președinta lor, o femeie fragilă la prima vedere, ca să mă exprim așa. Am cunoscut-o, o cunosc, dar are alături oameni care au spus foarte clar: domnule, așa ceva nu se poate. Și sunt foarte hotărâți, au avut intervenții ferme.

Când un politician a primit bani și nu a putut explica de unde sunt banii, a doua zi gata. Hotărâre, acasă, nu mai candidezi. De ce nu s-au întâmplat astfel de lucruri și la noi? Pun și eu întrebarea. După aceea, sigur, am zis și eu că nu vreau scandal, nu vreau sânge, dar aș fi vrut să văd niște măsuri. Pentru că altfel, din nou vom ajunge să spunem că măsurile sau ceea ce a cerut Europa nu au fost suficient de puternice, nu s-au conjugat suficient de bine ca să rupem cercul acesta. Dar educație, educație, educație.

Asta este primul lucru. Nu mă întrebați cum, sunt oameni care sunt pregătiți și plătiți să facă asta. Apoi legile trebuie să fie foarte clare.

Aici nu scapă nimeni. Ai făcut, răspunzi. Cum avem lege… Atenție, nu am nicio problemă nici cu AUR-ul, nici cu Simion, nici cu cine vreți, nici cu doamna Șoșoacă, cu nimeni. Dar cum poți să faci propagandă legionară? Atenție, a văzut toată lumea, toată lumea știe. Și după ce se întâmplă asta, începem să găsim scuze.

Dacă câștiga la alegerile locale candidatul din cealaltă parte, domnul Ciolacu, mai discutam noi toate aceste lucruri? Vă spun că nu. Totul era „lasă, domnule, că merge”. Cu toate că propaganda legionară este pedepsită prin lege. Asta vreau să subliniez.

Nu se poate trece cu vederea. Eu, după cum gândesc și după ce știu, pot spune atât: familiile noastre de aici sunt amestecate cu multe influențe, cu multe istorii. Dar există o lege. Asta vreau să spun: există lege.

Ori terminăm cu legea și o abolim, ori o aplicăm. În Moldova, la alegeri, cel care a făcut asemenea lucruri a fost scos din joc a doua zi, prin hotărâre judecătorească. Și vedeți cum lucrurile bune se pot pune în mișcare.

Nu cred că am învățat prea multe din experiența asta, ca să îi spun așa, din ceea ce s-a întâmplat în Moldova. Dar pot spune că ei au arătat că sunt hotărâți, sunt determinați și că legea este lege.

În continuare, în ceea ce privește parcursul european, dintre toate țările candidate, din punctul meu de vedere, ei sunt cei mai clari. Sunt moldovenii noștri, vorbește aceeași limbă? Nu. Pentru că sunt hotărâți, sunt oameni care chiar vor să facă ceva. Și tot ce a fost legat de corupție și alte lucruri, au curățat cât au putut, au tăiat din rădăcină.

Corupția există și va exista și peste o mie de ani, dar depinde la ce nivel și cât de mult ne afectează pe toți. Iar ei sunt hotărâți și cred că vor avea un parcurs european extraordinar”, a mai spus Hava.

Despre fondurile PNRR

”Am fost la Bruxelles, am negociat foarte bine, s-a demonstrat că se poate negocia, așa că noi luăm fondurile. Bruxelles mai așteaptă încă o negociere. A fost prezentat ca cel mai mare succes al României.

Da, acestea sunt succesele noastre, să ne tăiem singuri capacitatea. S-a prezentat că s-au salvat 11 miliarde, nu că s-au pierdut 10. Da, s-au salvat, dar oricum erau salvate, Doamne. Și vă spun cum s-au prezentat. Așa s-au prezentat.

Acum sunt 21 de miliarde care se vor primi, dar 10, 9 și ceva rămân pierdute. Pe mine mă doare că sunt 9. Și pentru că îmi amintesc când am luat poziție și am tot vorbit despre PNRR, mi s-a spus: „Domnule, vezi-ți de treabă.” Și chiar eram la Reprezentanța României la Bruxelles, era și președintele de atunci, și știu că i-am spus:

Domnule președinte, PNRR-ul pe care îl prezentăm este găunos. Are foarte multe lucruri care nu ar trebui să fie acolo. La care mi s-a răspuns: „Bine că îl avem și așa.”

Dar toată lumea îl avea. Și le-am explicat tuturor: acesta este un dat. Așa cum mâine, după noapte, răsare soarele, așa era și acest program. Toată lumea îl primea.

Iar banii nu veneau în funcție de negocierea mea sau a altcuiva. Acolo a fost un algoritm. Așa cum sunt și banii care vin anual în fiecare țară, prin diferite programe, sunt legați de algoritmi și criterii foarte clare.

Nu e vorba că mă duc acolo, sunt prieten cu unul sau altul și spun: hai să mai băgăm 50 de cenți la România sau să tăiem de acolo. Sunt povești. Așa se fac lucrurile și asta ar trebui explicat de toată lumea, inclusiv de colegii mei.

Însă și noi avem o mare problemă: venim și ne arătăm cât suntem de cocoși, spunând că vocea noastră singulară rezolvă ceva. Da, rezolvă ceva. Ai vorbit un minut, ai bifat, ești trecut în catastif, ești bun.

Nu mai poate cineva de aici, un critic de serviciu, să spună că n-am vorbit decât de 5-6 ori. Poate trebuia să vorbesc de 50 sau poate 6 era prea puțin. Cam aici suntem.

Puterea noastră vine din grup. Dacă ești în grupul cel mai puternic, te înțelegi cu oamenii, discuți în comisii, faci ceva. Dacă nu, doar povestești.

Cred că vă amintiți povestea cu PNRR-ul care „nu se va închide în august”. Deocamdată se închide în august, că „a negociat cineva”. Păi nu știu ce a negociat, pentru că a doua zi Comisia a spus că nu a negociat cu nimeni. Și nici nu este ok să vinzi asemenea iluzii.

Eu aș fi spus, chiar dacă s-ar fi negociat amânarea: „La anul sper să putem găsi o scăpare.” Dar chiar dacă ar fi existat scăparea, nu aș fi spus că nu se închide în august. Puneți mâna pe târnăcop, pe pix, lucrați, pentru că dacă în august nu terminați, aveți probleme mari.

Numai așa îi poți grăbi. Altfel, o lungim la nesfârșit, cu termenul acesta N plus 2, N plus 3. Mai adaugi încă doi ani, încă trei ani. Asta arată starea de puturoșenie pe care nu o avem doar noi.

România nu stă rău. Nici nu e cea mai slabă la utilizarea fondurilor, dar nici fruntașă. Asta se întâmplă peste tot în Europa.

România nu este codașă total, iar acest lucru e important și în discuția despre corupție. Germania, dintr-un singur proiect, a făcut de 20 de ori mai mult decât toată România la capitolul probleme și anchete.

Că sunt anchete este foarte bine. Cei care au furat să plătească. Cei care au făcut lucrurile prost să plătească.

Aceasta este părerea mea, pentru că banii europeni sunt bani care ar fi putut fi folosiți foarte bine în alte țări. Iar dacă primești banii și nu ești în stare să îi utilizezi, mi se pare groaznic. Groaznic. Și apoi să vii să dai și sfaturi, mi se pare și mai groaznic.

Ca ministru de finanțe, fost ministru al fondurilor europene, cum e domnul Boloș, cred că ar trebui să se ascundă pe undeva, indiferent dacă guvernul i-a spus să facă altceva. Să vină și să explice”, a mai spus eurodeputatul Mircea Hava, prezent în studio-ul Alba24.ro.

