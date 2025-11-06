VIDEO: Festivalul Învățământului Militar, la Alba Iulia. Tineri militari aduc pe scenă o parte din specificul folclorului zonal

În preambulul Zilei Naționale a României, municipiul Alba Iulia – simbol al unității și identității naționale – găzduiește în perioada 6-7 octombrie prima ediție a Festivalului Învățământului Militar, un amplu proiect cultural-artistic și educativ menit să valorifice dimensiunea umană, creativă și spirituală a tinerilor militari ai României.

Festivalul a debutat joi, de la ora 17:00, pe scena Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu intonarea solemnă a Imnului Național al României, interpretat de un ansamblu format din 50 de elevi ai colegiului și acompaniat de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată cu măiestrie de Alexandru Pal.

Organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, evenimentul aduce pe scenă reprezentanți ai unui număr de 11 instituții de învățământ militar din țară – academii, colegii și școli de maiștri militari – care vor concura și vor cânta din respect pentru folclorul muzical românesc, expresie autentică a identității și continuității naționale.

Programul competițional cuprinde o succesiune de momente interpretative susținute de tinerii reprezentanți ai instituțiilor militare din Sibiu, Brașov, Alba Iulia, Constanța, Câmpulung Moldovenesc, Craiova, Pitești, București și Buzău, fiecare urmând să aducă în scenă o parte din specificul și autenticitatea folclorului zonal.

Fiecare moment va fi prezentat cu profesionalism, respectând un desfășurător riguros și o organizare impecabilă, semn al disciplinei și al spiritului de echipă care caracterizează mediul militar.

Vineri, cea de-a doua zi a evenimentului, care se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia de la ora 18:00, va fi dedicată Galei laureaților și decernării premiilor, transformându-se într-un veritabil spectacol folcloric extraordinar. Pe scenă vor urca nume consacrate ale muzicii tradiționale românești – Pr. Doru Gheaja, Roxana Reche, Oana Vențel, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița, Vlad Lință și Oana Bozga-Pintea – care vor oferi publicului o seară de excepție, încărcată de emoție, profesionalism și dragoste de neam.

Ediția inaugurală a Festivalului Învățământului Militar de la Alba Iulia se va înscrie ca un moment de referință în calendarul cultural-educativ al instituțiilor militare, oferind un exemplu de sinergie între educația militară, cultura tradițională și identitatea națională.

Sub bagheta dirijorului Alexandru Pal și a orchestrei Ansamblului Folcloric al Județului Alba, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Centrului de Cultură „Augustin Bena”, proiectul va demonstra că formarea viitorilor militari ai României nu se va rezuma doar la pregătirea profesională, ci va include și cultivarea valorilor estetice, morale și spirituale care vor da sens uniformei militare și demnității naționale.

