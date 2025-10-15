Connect with us

Administrație

VIDEO Gabriel Pleșa: Când se termină haosul în traficul din Alba Iulia. Impozite mărite și posibile concedieri în primărie în 2026

Publicat

acum O oră

Primarul Municipiului Gabriel Pleșa a fost prezent în redacția Alba24.ro alături de jurnalistul Claudiu Makkai. Nu a fost o discuție despre politică, ci despre administrație. 

Mai exact despre cele mai arzătoare subiecte dezbătute zi de zi în Alba Iulia: traficul rutier, semafoarele din oraș, proiectul de mobilitate urbană, dar și reformele locale anunțate de guvernul Bolojan. 

Cea mai importantă întrebare la care primarul Gabriel Pleșa a răspuns a fost cea legată de traficul din oraș și sistemul inteligent de management. A fost finalizat proiectul de mobilitate urbană?

YouTube video

Primarul Pleșa a spus că da, dar la nivel de construcții și amenajări. La nivel birocratic, administrația locală s-a lovit de o altă problemă: un contract de mentenanță pentru sistemul de bike sharring.

Ce se întâmplă cu sistemul inteligent de control al traficului

De asemenea o altă întrebare la care toți albaiulienii așteaptă un răspuns a fost cea legată de sistemul inteligent de control al traficului. Adică mai pe scurt sistemul care trebuie să controleze semafoarele din oraș.

Deși sistemul este funcțional, momentan semafoarele nu pot fi controlate din sistem, deoarece au fost depistate mai multe deficiențe, a explicat Gabriel Pleșa.

Mai mult de atât pe lângă problemele legate de sincronizare, primarul a răspuns unei alte întrebări: De ce atât de multe semafoare în oraș? Cine a decis că este nevoie de atât de multe și de ce.

Gabriel Pleșa a spus că proiectul a fost făcut de ”specialiști” de la o firmă din București. Mai pe scurt oameni care nu trăiesc în Alba Iulia și nu știu, real, cum se circula înainte de era semafoarelor, dar mai ales după.

Despre impozite și reduceri de personal

Un alt subiect atins în discuție a fost cel al impozitelor, mai exact a taxelor care vor fi plătite de persoanele fizice și juridice în 2026.

”Premierul Ilie Bolojan ne-a confirmat, într-o întâlnire cu primarii, că vor crește cu 70% și, probabil, că asta va duce la o scădere a cotelor defalcate, dar mi s-a spus foarte clar că o parte, poate chiar 50%, din această creștere va rămâne la bugetele locale pentru investiții”, a declarat Gabriel Pleșa.

Nu în ultimul rând Gabriel Pleșa a făcut o serie de precizări despre reformele din administrația locală. La ce va renunța primăria, la o parte din angajați sau cum va reduce cheltuielile pentru a se încadra în reformele impuse de Guvernul Bolojan.

Din primele calcule primăria va fi nevoită să concedieze în jur de 25 de angajați din cei 625 de bugetari ai instituției. De asemenea primarul Pleșa a și dat un exemplu despre cum se poate renunța la o parte dintre angajați. Dacă într-un birou sunt cinci angajați, iar treaba poate fi făcută doar de patru, toți cei cinci vor da concurs, iar în urma notării unul va fi concediat.

Ultimele articole pe alba24
4 Comentarii

4 Comentarii

  1. pilu

    miercuri, 15.10.2025 at 14:03

    Măi nea Plșa mai las-o moale cu concursul. Concursurile din ziua de azi se dau cu subiecte știute, ca și pâna acum. V-am mai dat exemplul cu nașul unui cunoscut care lucra la Transelectrica și care era șef de zece ani. I s-a pus pata la o nevastă de parlamentar pe acest post și soliția a fost cu concursul pe post. Așa din senin. În urma examenului titularul a luat 9,20, pretendenta 9,45. Și uite așa un om cu experiență a fost înlăturat. Dacă faci contestație ți se arată doar lucrarea ta care este punctată corespunzător. Așa că, trăiască concursurile !

    Răspunde

  2. facsimil

    miercuri, 15.10.2025 at 14:16

    haosul din trafic nu se va termina niciodată.
    măriri de taxe și scumpiri nonstop.

    Răspunde

  3. Pamfil

    miercuri, 15.10.2025 at 14:41

    haosul se termina cand se pun vignete pentru toti pretentiosii care n-au scoli si gradinita la ei pe sate pe unde s-au mutat ca le-a putit orasul. ii vedem in fiecare zi cum se inghesuie inapoi in oras si-l imput cu noxe.

    haosul se termina cand in primarie nu mai sunt fosti UTC-isti sau PCR-isti scoliti la scolile de cadre de bicicleta. Au fost la schimb de experienta degeaba in astia 35 de ani.

    Deja proiectat inghesuit de comunisti, au avut grija toate loazele din primarie sa dea aprobari la diversi sa inghesuie cate-o dugheana sau cate-un bloc ori sa distruga spatiu verde prin asa zisa „extindere spatiu comercial”

    Răspunde

  4. Gica

    miercuri, 15.10.2025 at 14:42

    Nu ati vrut schimbare, traiti in semafoare, „concursuri” si preturi „mici”!!!

    Răspunde

