VIDEO: Imagini spectaculoase surprinse în Parcul Natural Apuseni cu doi urși în habitatul lor natural. Unul dintre ei este uriaș

Publicat

acum 2 ore

Imagini spectaculoase surprinse în Parcul Natural Apuseni arată doi urși în habitatul lor natural, oferind o privire rară asupra vieții sălbatice din inima munților. Unul dintre ei este vizibil mai mare, indicând cel mai probabil un mascul dominant. 

Imaginile au fost surprinse de camerele de monitorizare amplasate pe teritoriul Parcului. Urșii par în stare bună și nu manifestă comportament agresiv.

”Ursul brun (Ursus arctos) este cel mai mare mamifer carnivor din România și unul dintre cele mai răspândite specii de urși din lume.

În România, populația de urși este una dintre cele mai mari din Europa, cu habitate principale în Carpați” au notat reprezentanții Parcului Natural Apuseni.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Credit: Ghita Floca

