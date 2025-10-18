VIDEO: Incident în fața unei instituții din Alba Iulia. Tânăr surprins în imagini în timp ce distrugea bunuri din spațiul public

Reprezentanții Centrului de Cultură ”Augustin Bena” din Alba Iulia au adus în atenție un incident despre care consideră că este ”de neacceptat”.

Un tânăr a fost surprins în imagini pe camerele de supraveghere ale instituției în timp ce încerca să rupă bariera și să doboare panourile expoziției foto din fața sediului.

”Gest revoltător în fața instituției noastre!

Ora 3.04, 18 octombrie 2025, strada Mihai Viteazul 2

Ce s-a întâmplat noaptea trecută este de neacceptat.

Un tânăr – care ar trebui să fie un exemplu de civilizație și educație în anul 2025 – a ales, în schimb, să manifeste un comportament violent, distructiv și complet lipsit de rușine.

În imagini se vede clar cum acesta trage cu forță de bariera de acces, încercând s-o rupă, apoi lovește cu pumnii panourile expoziției foto de la gardul instituției, încercând să le doboare.

Un gest care trădează dispreț total față de cultură, spațiu public și față de oamenii care muncesc pentru aceste lucruri.

Este inadmisibil ca asemenea comportamente să treacă nepedepsite.

O simplă plângere la poliție pare prea puțin pentru câtă lipsă de educație și respect se vede în aceste imagini.

Instituția noastră nu va tolera niciun act de vandalism, agresivitate sau sfidare față de munca și valorile comunității.

Vom solicita autorităților să trateze cu maximă seriozitate acest caz și să transmită un semnal clar: distrugerea bunurilor publice nu este o glumă și nu rămâne fără consecințe.

Respectul pentru spațiul comun și pentru cultură nu este opțional.

Este o datorie. Iar cine o încalcă, trebuie să răspundă” – este mesajul transmis de reprezentanții Centrului de Cultură ”Augustin Bena”.

