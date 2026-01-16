Câmpeni
VIDEO: Intervenții în Apuseni pentru degajarea albiilor râurilor și înlăturarea podurilor de gheață
Echipele Apele Române au intervenit în zona Munților Apuseni, în județul Alba, pentru a evita inundații locale generate de condițiile din teren.
Reprezentanți de la Serviciul Baraj Mihoești și Serviciului Atelier Mecanic au intervenit în zonele critice identificate, respectiv pe râul Arieșul Mare și pe râul Abrud – în sectorul Gârda–Scărișoara și în zona Câmpeni, la confluența cu râul Arieș.
S-a intervenit pentru menținerea capacității de tranzitare a debitelor, anunță Apele Române Mureș.
Potrivit sursei citate, lucrările executate au constat în:
- degajarea materialului lemnos (arbori căzuți, trunchiuri și crengi) din albie și din secțiunile de curgere
- înlăturarea podurilor de gheață.
Intervențiile sunt realizate în urma monitorizării permanente a nivelurilor și debitelor, fiind adaptate dinamic la condițiile hidrometeorologice actuale.
În această perioadă, echipele rămân mobilizate și intervin în toate punctele vulnerabile identificate, precizează reprezentanții Apele Române.
