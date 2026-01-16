Connect with us

Câmpeni

VIDEO: Intervenții în Apuseni pentru degajarea albiilor râurilor și înlăturarea podurilor de gheață

Publicat

acum 6 secunde

Echipele Apele Române au intervenit în zona Munților Apuseni, în județul Alba, pentru a evita inundații locale generate de condițiile din teren.

Reprezentanți de la Serviciul Baraj Mihoești și Serviciului Atelier Mecanic au intervenit în zonele critice identificate, respectiv pe râul Arieșul Mare și pe râul Abrud – în sectorul Gârda–Scărișoara și în zona Câmpeni, la confluența cu râul Arieș.

Vezi și Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo

S-a intervenit pentru menținerea capacității de tranzitare a debitelor, anunță Apele Române Mureș.


Potrivit sursei citate, lucrările executate au constat în:

  • degajarea materialului lemnos (arbori căzuți, trunchiuri și crengi) din albie și din secțiunile de curgere
  • înlăturarea podurilor de gheață.

Intervențiile sunt realizate în urma monitorizării permanente a nivelurilor și debitelor, fiind adaptate dinamic la condițiile hidrometeorologice actuale.

În această perioadă, echipele rămân mobilizate și intervin în toate punctele vulnerabile identificate, precizează reprezentanții Apele Române.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Câmpeniacum 6 secunde

VIDEO: Intervenții în Apuseni pentru degajarea albiilor râurilor și înlăturarea podurilor de gheață
Economieacum 20 de minute

Cum va organiza Guvernul accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Regulile vizate
Evenimentacum 50 de minute

Schimbări propuse în construcții: Avizele vor fi date mai rapid și doar online, fără limitări la numărul de dosare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 11 ore

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 5 ore

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de minute

Cum va organiza Guvernul accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Regulile vizate
Economieacum O oră

Loteria Română: Report de 9,43 milioane de euro la Joker și de 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de duminică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 22 de ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum o zi

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum o zi

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie