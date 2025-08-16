VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat arumura unui legionar roman

Ion Surdu, luptător de MMA, campion al celui mai mare circuit din Europa, Oktogon, dar și câștigătorul Exatlon 2019, a fost prezent vineri 15 august 2025 la Alba Iulia.

Surdu s-a născut în Basarabia, dar la 16 ani a ajuns în Cluj. A tras tare, pentru a ajunge unde este, iar asta a rezumat-o într-o singură frază: ”Eu sunt un copil mic, dintr-un sat micuț cu 2000 de locuitori, care pot sa zic la momentul de față că sunt cel mai bun în Europa”.

Este campionul diviziei ”Welterweight” în circuitul Oktogon, circuit care adună în cușca de MMA elita luptătorilor din Europa. Aflat în vacanță, Ion a venit în România și a mers la mai multe cluburi de lupte din țară unde a ținut seminarii de MMA.

Acesta a ajuns și la clubul Revolution Academy Alba Iulia, unde a ținut un seminar de kickbox și MMA. Însă, înainte de a preda ceea ce știe, acesta a vizitat și Alba Iulia alături de reporterii alba24.ro.

Cum în această perioadă 15-17 august, Alba Iulia este gazda Festivalului Roman Apulum, Ion Surdu nu a ratat ocazia pentru a afla câte puțin in istoria legionarilor romani.

A îmbrăcat armura unui legionar roman

Drept urmare, o oprire a fost la Muzeul Principia, unde Ciprian Dobra, sau cum îl știu toți cei care trec pragul muzeului, Caius Cassius Proculeianus, l-a echipat pe luptătorul de MMA cu o armură de legionar roman.

Ion Surdu a vorbit cu reporterii alba24.ro despre educație, educație prin sport, respect și încredere.

Nu a fost un drum ușor pentru a ajunge în elita sportului de contact la nivel european. Când era la Cluj Napoca lucra ca barman și își împărțea viața între bar și sala de antrenamente.

Au fost ani grei, dar în România a câștigat tot ce se putea câștiga în cușca de MMA. Apoi în 2019 a participat la Exatlon România, concurs pe care l-a și câștigat.

Cum a ajuns în elita MMA-ului european

Atunci a fost un moment bun pentru el pentru a investi în cariera sa de luptător de mix martial arts. A mers în Thailanda, unde s-a antrenat cu cei mai buni în domeniu, alături de luptători din elita mondială.

Acolo și-a dat seama că poate face mai mult în acest sport și l-a făcut. A făcut pasul către Europa: A activat în KSW, o promoție dură din Polonia, apoi și-a croit drumul către Oktagon, cea mai mare promoție din Europa.

În luna noiembrie își va apăra titlul în Brno, Cehia, împotriva sportivului Andrej Kalašnik, care luptă acasă.

Vedeți tot interviul cu Ion Surdu pe canalul de YouTube al ziarului alba24.ro.

