VIDEO Marius Rus, crescător de câini pentru stânele de oi, prezent la ”Coborâtul oilor de la Loman”: Ciobanești verus kangali

Marius Rus este crescător de câini pentru stâni. A fost prezent în weekend-ul ce a trecut la ”Coborâtul oilor de la Loman”, sărbătoare care a stâns mii de locuitori ai zonei.

Crescătorul de câini este din Cluj și crește de mai mulți ani două rase preferate de ciobanii români. Una cu vechime, iar alta relativ nou apărută în peisajul stânelor din țară.

La târgul de la Loman, Marius Rus a venit cu mai multe exemplare de ciobănești românești de Bucovina. Crește de mai mulți ani câini din această rasă și spune că este un câine atât de curte, dar mai ales pentru stânele de oi.

În special trebuie crescut cu hrană de calitate cât este pui, apoi adult, nu este un câine greu de întreținut a explicat Marius.

De asemenea acesta mai crește și o altă rasă de câini preferată, mai nou de ciobani: kangalul.

Crescătorul din Cluj are 20 de exemplare, 10 de ciobănești și 10 de kangal. Acesta a spus că sunt unele diferențe între cele două rase. Spre exemplu ciobănescul este mai bun pentru paza locurilor față de oameni, iar kangalul își face treaba foarte bine la munte. La munte, în special în zonele în care există atacuri de animale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News