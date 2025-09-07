VIDEO: Ciobanii, o breaslă pe cale de dispariție. De vorbă cu cei care păstoresc oile, la Loman: Despre viață cu bune și rele

Ciobanii sunt pe cale de dispariție, cel puțin asta reiese din discuțiile pe care le-am purtat duminică, 7 septembrie, la Loman. Într-un loc și eveniment dedicat chiar loc, bărbați grei încercați de ani și vreme au vorbit cu reporterii alba24.ro despre breasla lor.

Este o breaslă cu care România se mândrește, dar care din câte se pare devine una pe cale de dispariție.

Crescutul oilor devine din ce în ce mai costisitor, iar ciobanii adevărați, cei care mergeau cu sute de oi în vârf de munte acum fie sunt la o vârstă înaintată, sau pe cale de dispariție.

Reporterii alba24.ro au discutat cu generații diferite. Bărbați care au la activ zeci de ani de mers cu animalele la păscut, dar și cei din generația tânără.

Însă și cei din generația tânără au legături puternice cu tradiția. Sunt din tată în fiu ciobani, crescători de animale și încearcă să ducă mai departe obiceiul.

Dacă cei cu experiență mai mare, ciobani cu sute de animale, noua generație, lucrează cu un număr mai restrâns.

În mare parte problemele indicate de aceștia sunt simiare: condiții din ce în ce mai grele de lucru și o remunerație mai slabă de la an la an.

Vedeți ce au discutat ciobanii cu reporterii alba24.ro, în materialul video de mai sus.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News