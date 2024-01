VIDEO: Mega scandalul imobiliar de la Alba Iulia. Cum a vândut avocatul Ovidiu Jidveian 50 de apartamente la 155 clienți

Mega scandalul imobiliar din Alba Iulia, care îl are în prim plan pe avocatul și fostul subprefect de Alba din partea PSD, Ovidiu Jidveian, este departe de a se termina.

Cazul a devenit public după ce mai mulți clienți ai avocatului au protestat miercuri, 16 ianuarie în fața blocurilor ridicate de acesta, imobile în care și-au cumpărat apartamente.

Potrivit unui document ANAF, dar și a declarațiilor date de oamenii prezenți la protest, mai multe apartamente, garsoniere și spații comerciale, ar fi fost vândute de mai multe ori, către persoane diferite.

Este vorba despre o afacere imobiliară, două blocuri construite în centrul orașului, pe un teren de 1148 metri pătrați, pentru care s-a plătit 6 milioane de euro în 2019.

Avocatul Jidveian a ajuns în posesia terenului după ce l-a cumpărat de la bunica sa. Informația este făcută publică într-un document realizat în urma unei inspecții ANAF.

Teren cumpărat de la bunica cu 6 milioane de euro

În 31 octombrie 2019 a fost făcut un antecontract de vânzare cumpărare între Otvos Elenuța (bunica lui Ovidiu Jidveian) și Parc Residence Alpha (firma deținută de acesta).

Un contract de vânzare pentru terenul de 1148 metri pătrați și o casă de locuit, 598 metri pătrați.

Valoarea terenului a fost stabilită la 6 milioane de euro, adică în jur de 5200 de euro metrul pătrat. În 4 februarie 2021 bunica acestuia a decedat.

Pe terenul respectiv au fost ridicate două blocuri care conțin în total 50 de apartamente, 8 spații comerciale și 3 penthouse-uri.

50 de apartamente vândute la 155 de clienți

Potrivit raportului ANAF pentru cele 50 de apartamente, societatea a întocmit pentru un număr de 155 de clienți, promisiuni de vânzare pentru imobilele sus menționate.

”Menționăm faptul că sunt cazuri în care un client a achiziționat unul sau mai multe apartamente, fiind întocmite pentru fiecate în parte promisiune de vânzare”, se arată în procesul verbal al ANAF.

Cum au fost vândute unele apartamente: Vânzări prin agenții, banii transferați în cont

Mai multe persoane care au cumpărat apartamente în cele două blocuri au explicat pentru alba24.ro cum le-au achiziționat. Este vorba despre oamenii care au ieșit să protesteze în fața celor două blocuri.

Unii dintre ei sunt oameni simpli, cu posibilități financiare reduse, care și-au dat economiile strânse timp de mulți ani pentru a-și achiziționa un apartament în blocurile cu probleme.



Printre clienți sunt și oameni cu foarte mulți bani din oraș, oameni cu funcții importante sau un statut respectat în județ.

Cazurile unor oameni care au cumpărat apartamente

O femeie a cumparat două locuințe. Aceasta a cumpărat prin agenție, o garsonieră cu 35.000 de euro și un apartament în valoare de 56.000 de euro. Femeia a declarat că a livrat banii prin bancă, în contul avocatului Jidveian.

Clienta mai spune că pe garsoniera cumpărată de ea sunt patru proprietari, iar pe apartament în jur de cinci persoane. Femeia spune că toate persoanele au văzut și cumpărat aceleași locații.

De asemenea o altă femeie care spune că a muncit mulți ani în străinătate pentru a avea banii necesari și-a spus povestea. Prezentă la protest aceasta a spus că a plătit 55.000 de euro, pentru apartament și garaj. La fel aceasta a livrat banii în contul lui Jidveian. În primăvara anului 2023 a aflat că pe locația cumpărata de ea ar figura mai mulți clienți.

Apartament cumpărat în 2023 prin agenție, când problemele erau deja cunoscute

Un al bărbat a luat un apartament pentru fiica sa care lucrează în SUA. Apartamentul a fost luat prin agenție, în 2023, la prețul de 74.000 de euro. La fel banii au fost virați către Ovidiu Jidveian, în urma unui contract încheiat la notar.

Tânăra prezentă și ea, spune că a luat apartmentul prin agenție, într-o perioadă în care se cunoșteau deja problemele, dar ea fiind plecată din țară nu era la curent cu situația.

O Garsonieră ar fi fost vândută de opt ori

O familie a aflat că garsoniera pe care au cumpărat-o de la Jidveian a fost vândută către alte opt persoane. Cei doi soți susțin că pereții ar fi fost mutați și că ar fi fost schimbate schițele construcției, locuințele fiind renumerotate pentru a fi vândute de mai multe ori.

„Am aflat că suntem 8 cumpărători pe o garsonieră. S-au mutat pereții acesteia de mai multe ori. S-au schimbat schițele, s-au renumerotat și s-a vândut de mai multe ori. Venea la întâlnire (n.r Ovidiu Jidveian) ne promitea marea cu sarea dar nu s-a întâmplat nimic. OCPI știa, notarii știau, toată lumea știa ce se întâmplă.

Nu se poate ca aceeași garsonieră să o dai la 8 persoane. Ne-a tot spus că ne dă banii să stăm liniștiți. Ne-a spus că dacă voia să dea țepe era în Dubai acum”, au declarat oamenii în cauză, în timpul protestului.

Unde se află Ovidiu Jidveian?

Ovidiu Jidveian nu a mai fost văzut în oraș de o bună perioadă de timp. Înainte de protestul din data de 17 ianuarie, acesta a contactat redacția alba24.ro pentru a transmite un drept la replică.

Lui Jidveian i s-a solicitat o declarație video, dar acesta a refuzat și a spus că este internat într-o unitate medicală și că nu este permisă fotografierea și filmarea.

Mai multe persoane, chiar și printre cei prezenți la protest, pun la îndoială acest fapt. Aceștia afirmă că avocatul nu s-ar mai afla în țară. Mai exact că ar fi plecat din România.

Afacerea ”Jidveian”: Control al ANAF

ANAF a controlat în lunile noiembrie – decembrie ale anului trecut, afacerea familiei Jidveian, după apariția primelor informații legate de ceea ce ar putea fi un scandal imobiliar. Potrivit unor documente intrate în posesia ziarului, situația firmei este explozivă.

Inspectorii au ridicat actele contabile și promisiunile de vânzare puse la dispoziție de administratorul societății.

În timpul inspectiei fiscale, ANAF a constatat că unele fapte pot constitui elementele unei infracțiuni.

Printre altele, inspectorii pun sub semnul întrebării calitatea și dreptul persoanei fizice Jidveian Ovidiu Viorel de a întocmi actul/actele de promisiune de vânzare a unor imobile din bloc, în condițiile în care, cel puțin din acte nu rezultă că erau ale lui.

Deși chiar el a fost cel care a negociat cu oamenii și a încasat banii. La mijloc sunt foarte mulți bani încasați. O spun și oamenii, dar și documentele.

”La 30.09.2023, conform balanței de verificare era evidențiat un sold debitor al contului 461 ,,debitori diverși” în suma de 4.938.962 lei.

Firma are și datorii foarte mari. Ultimul bilanț depus de firmă, aferent anului 2022, datoriile care apar sunt de peste 46,6 milioane de lei.

Ulterior, se pare că s-au mai adăugat și alte datorii mai noi și unele penalități de întârziere. Astfel, datoriile reale ar fi mult mai mari.

Ce au concluzionat inspectorii ANAF

La finalul inspecției, în procesul verbal, inspectorii au notat că: organele de control considera ca pot fi intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni prevazute in Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, art. 9 al. 1, lit. b , si conform art. 132 din legea 207/2015 vor sesiza organele de urmarire penala, prin intocmirea prezentului proces verbal .

– Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, art. 9 al. 1, lit. b – „„(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la

îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;”

De asemenea, inspectorii au concluzionat că exista posibilitatea ca faptele presupuse sa intre sub incidenta urmatoarelor prevederi legale:

Prevederi legale încălcate:

”Apreciem ca, in raport cu cele prezentate, exista posibilitatea ca faptele presupuse sa intre sub incidenta urmatoarelor prevederi legale:

Art.9 alin.(1) lit.b), al. (2) și al. (3). in L241/2005 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modificarile ulterioare

„(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:[…]

b) omisiunea, în tot sau în parte , a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

art.272 din Legea nr. 31/1990- Legea societatilor comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare„

„(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

b) foloseşte, cu rea credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”, au notat inspectorii.

Reacția avocatului Ovidiu Jidveian

UPDATE: Ovidiu Jidveian a facut o serie de precizări după publicarea articolului.

Acesta a declarat că: ”80% din antecontracte ( din cei 150 clienti istorici) au fost rezolutionate fie expres, fie de drept, nu s au facut suprapuneri de vanzari pe acelasi apartament avand contract valabil, curios este ca si unii participanti la protest aveau antecontractele rezolutionate.

Unele suprapuneri de numere au existat la momentul recompartimentarii generand o stare de confuzie avand in vedere ca erau 2 corpuri de cladire si la cadastru s-a facut o eroare si s au inversat corpurile.

Dar la contractele ce mai erau in vigoare s au actualizat schitele. Lucrurile nu sunt atat de grave pe cat e prezentata situatia. ANAF zice ca exista posibile infractiuni de evaziune fiscala, dar fara sa identifice nici un fel de prejudiciu din punct de vedere fiscal.

Am incredere ca prin procedura insolventei toata lumea va fi despagubita intr un termen rezonabil. S -a identificat un investitor care a oferit pe cele 2 blocuri o suma acoperitoare in asa fel in care nimeni de la masa credala sa nu ramana pagubit, doar ca materializarea ofertei trebuie sa treaca prin mecanismul juridic al insolventei urmata de reorganizare controlata de administratorul judiciar.

