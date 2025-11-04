Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare

Proiectul de amenajare a unei arhive cu depozit logistic și centru de date pentru servicii de tehnologia informației și comunicații la Alba Iulia a ajuns la faza documentației PUZ pentru modificări urbanistice. Se reglementează regimul locației, pentru a demara investiția.

Reamintim că inițiativa aparține Consiliului Județean Alba, iar locația este cartierul Bărăbanț. Este vizat un teren în suprafață de 4.526 mp.

Acesta se află în intravilanul municipiului Alba Iulia, în partea de nord a acestuia, cu acces direct din strada Poiana Ruscăi (nr. 2), colț cu strada Streiului.

În documentația PUG, terenul viran este încadrat în categoria L3A – Subzona locuințelor individuale și semicolective cu P, P+1 și P+1+M niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat și izolat situate în afara ariilor protejate.

Se propune încadrarea la categoria UTR DA – subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate în afara zonei protejate.

Centru de date și arhivă la Alba Iulia

În locația amintită, Consiliul Județean va construi o arhivă cu depozit logistic și un centru de date pentru servicii de tehnologia informației și de comunicații.

Într-una dintre clădirile ce vor fi construite vor fi depozitate arhivele Consiliului Județean Alba și instituțiilor subordonate acestuia. Va fi disponibil și depozit logistic. Acestea vor avea o suprafață de aproximativ 450 mp, cu trei niveluri (subsol, parter și etaj).

Centrul de date va fi o clădire de 630 mp cu patru niveluri (subsol, parter, 2 etaje).

AICI, mai multe detalii despre investiție.

