Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Cu acest prilej, joi, 6 noiembrie este organizat un eveniment aniversar.

ÎPS Irineu, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia va prezenta un mesaj, iar reprezentantele organizației își vor descrie activitatea din cei 10 ani de la înființare.

Este vorba despre acțiunile culturale, educaționale și filantropice organizate până acum.

Programul întâlnirii „Zece ani de credință, slujire și comuniune” va include momente de evocări, mărturii, prezentări tematice și o sesiune de idei și proiecte.

Evenimentul va fi în 6 noiembrie, de la ora 18.00, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

