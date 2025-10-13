VIDEO: Mercedes a inaugurat la Sebeș noua linie de asamblare de motoare pentru GLC full-electric, în prezența premierului Bolojan

Compania germană Mercedes-Benz inaugurează luni, la Sebeș, noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul german GLC full-electric. La evenimentul oficial participă și premierul Ilie Bolojan.

La deschiderea evenimentului vor lua cuvântul directorul general Star Assembly, Gheorghe Achim, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, membru al Consiliul de Administrație Mercedes-Benz Group AG și responsabil producție, calitate și managementul lanțului de aprovizionare, Dr. Jorg Burzer și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Mai apoi, cei prezenți vor efectua un tur ghidat al zonei de producție.

Producătorul auto deține integral în România filiala Star Assembly de la Sebeș, care se situează pe locul 3 în rândul exportatorilor din țara noastră, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro în anul 2023.

Activitatea companiei este în mare parte realizarea de cutii de viteze pentru autoturisme de lux.

Decizia de investiție pe linia de producție de motoare electrice face parte din planurile producătorului de adaptare la schimbările de pe piața auto.

”De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate” se arată într-o comunicare a companiei.

La evenimentul de lansare de la uzina Mercedes de la Sebeș este prezent și premierul Ilie Bolojan.

