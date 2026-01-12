Connect with us

Cugir

VIDEO: Misiune de salvare a unui vârstnic, într-o zonă greu accesibilă lângă Cugir. Au intervenit echipaje SMURD și SVSU

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat de 70 de ani care avea nevoie de asistență medicală a fost salvat printr-o intervenție dificilă a echipajelor SMURD și SVSU Cugir.

Acesta se afla într-o zonă greu accesibilă, pe raza localității Bocșitura, lângă Cugir.

Pentru că terenul era accidentat și acoperit de strat mare de zăpadă, ambulanța SMURD nu a putut ajunge la locația solicitată prin apel SNUAU 112. Echipajul a beneficiat de ajutorul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cugir.


Personalul medical a fost transportat pe o distanță de aproximativ 6 kilometri cu un vehicul de teren (jeep) din dotarea SVSU.

După evaluarea și stabilizarea pacientului la locul solicitării, acesta a fost preluat din zona greu accesibilă și transportat în siguranță până la locul unde se afla ambulanța SMURD.

Bărbatul prezenta amețeli și o stare generală alterată. A fost preluat și transportat către CPU Cugir pentru investigații medicale amănunțite, conștient, cooperant.

imagini: ISU Alba

