VIDEO: Moment emoționant cu Andrei Rațiu în prim-plan, după meciul cu San Marino. Gestul făcut pentru un suporter venit din Spania

VIDEO: Moment emoționant cu Andrei Rațiu, la finalul meciului câștigat de România cu 7-1 în fața echipei din San Marino.

Fotbalistul originar din Alba, i-a dăruit ghetele unui suporter român venit din Spania la Ploiești, unde s-a desfășurat meciul.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Echipa Națională de Fotbal a României.

”Mii de kilometri străbătuți pentru un vis devenit realitate! Un suporter român, stabilit la Almeria, în Spania, a venit la Ploiești special pentru a îl urmări pe Andrei Rațiu.

La final, Sonic i-a făcut un cadou special” a transmis Echipa Națională de Fotbal a României, în postarea de pe Facebook.

„Sunt fericit că am câştigat cum trebuie, că am lăsat o imagine bună publicului, care a stat în ploaie şi frig. Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă.

Probabil ne-am trezit prea târziu şi nu am reuşit nici să ajungem la locul 2. Nu ne-am câştigat dreptul la a alege adversara din martie, cine va fi, va fi”, a declarat Raţiu, marți seară, după meci.

Tricolorii au încheiat grupa pe poziţia a treia, după Austria, calificată direct la Mondial, şi Bosnia-Herţegovina, care va merge la baraj.

România mai are însă o şansă de calificare la Cupa Mondială, prin intermediul play-off-ului programat în martie 2026.

Joi, 20 noiembrie, va avea loc tragerea la sorţi în urma căreia vom afla adversarul din prima urnă pe care îl vom întâlni, în deplasare, în 26 martie 2026.

De asemenea, vom cunoaşte şi celelalte două naţionale pe care tricolorii le vor putea întâlni în finala pentru Mondial, din 31 martie, în funcţie de cine merge mai departe.

