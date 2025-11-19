Connect with us

Eveniment

VIDEO: Moment emoționant cu Andrei Rațiu în prim-plan, după meciul cu San Marino. Gestul făcut pentru un suporter venit din Spania

Publicat

acum O oră

VIDEO: Moment emoționant cu Andrei Rațiu, la finalul meciului câștigat de România cu 7-1 în fața echipei din San Marino. 

Fotbalistul originar din Alba, i-a dăruit ghetele unui suporter român venit din Spania la Ploiești, unde s-a desfășurat meciul.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Echipa Națională de Fotbal a României.

”Mii de kilometri străbătuți pentru un vis devenit realitate! Un suporter român, stabilit la Almeria, în Spania, a venit la Ploiești special pentru a îl urmări pe Andrei Rațiu.

La final, Sonic i-a făcut un cadou special” a transmis Echipa Națională de Fotbal a României, în postarea de pe Facebook.

„Sunt fericit că am câştigat cum trebuie, că am lăsat o imagine bună publicului, care a stat în ploaie şi frig. Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă.

Probabil ne-am trezit prea târziu şi nu am reuşit nici să ajungem la locul 2. Nu ne-am câştigat dreptul la a alege adversara din martie, cine va fi, va fi”, a declarat Raţiu, marți seară, după meci.

Tricolorii au încheiat grupa pe poziţia a treia, după Austria, calificată direct la Mondial, şi Bosnia-Herţegovina, care va merge la baraj.

România mai are însă o şansă de calificare la Cupa Mondială, prin intermediul play-off-ului programat în martie 2026.

Joi, 20 noiembrie, va avea loc tragerea la sorţi în urma căreia vom afla adversarul din prima urnă pe care îl vom întâlni, în deplasare, în 26 martie 2026.

De asemenea, vom cunoaşte şi celelalte două naţionale pe care tricolorii le vor putea întâlni în finala pentru Mondial, din 31 martie, în funcţie de cine merge mai departe.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 34 de minute

Sorin Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public
Evenimentacum O oră

VIDEO: Moment emoționant cu Andrei Rațiu în prim-plan, după meciul cu San Marino. Gestul făcut pentru un suporter venit din Spania
Evenimentacum 2 ore

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

romexpo, târg de turism
Administrațieacum 24 de ore

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Administrațieacum o zi

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 34 de minute

Sorin Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public
Economieacum 21 de ore

Cumulul pensiei cu salariul, interzis și pentru profesori și medici. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 34 de minute

Sorin Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public
Evenimentacum 10 ore

Mircea Hava: Alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate. ”Îmi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

FOTO: Judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia, evoluție bună la Grand Prix-ul de la Zagreb
Evenimentacum o zi

România-San Marino la TV. Cine transmite ultimul meci al tricolorilor în preliminariile pentru Cupa Mondială
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Actualitateacum o zi

20 de rețete și câteva curiozități din bucătării etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 2 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Ce să îi punem copilului de mâncare la școală
Evenimentacum o zi

Ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Alimentele recomandate și sfatul medicului nutriționist
Evenimentacum 2 zile

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum 2 zile

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie