Connect with us

Cugir

VIDEO: Momente de groază trăite de un bărbat din Vinerea. A fost agresat și amenințat de indivizi care au intrat peste el în casă

Publicat

acum O oră

Momente de groază trăite sâmbătă seara de un bărbat de 68 de ani din localitatea Vinerea, Cugir. Doi indivizi au spart poarta locuinței și au intrat peste acesta în casă.

Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum un individ sparge poarta locuinței, intră în curte și îl urmărește pe bărbat în casă. În interiorul locuinței, bărbatul ar fi fost amenințat și lovit, iar agresorii i-ar fi luat telefonul pentru a nu putea suna la 112.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 36 de ani, din localitatea Vinerea, județul Alba, cu privire la faptul că tatăl său este agresat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, ambii în vârstă de 39 de ani și un bărbat de 55 de ani, toți din Cugir ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat de 68 de ani, din localitatea Vinerea și l-ar fi agresat fizic, pe acesta, în urma unor discuții contradictorii.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 17 minute

Acțiune a polițiștilor, pe raza municipiului Blaj. Două permise de conducere reținute și amenzi de peste 8.600 de lei
Aiudacum 47 de minute

Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori. Amenzi de 29.000 lei și material lemnos confiscat
Cugiracum O oră

VIDEO: Momente de groază trăite de un bărbat din Vinerea. A fost agresat și amenințat de indivizi care au intrat peste el în casă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 3 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 2 zile

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 15 ore

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Evenimentacum 21 de ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum 2 zile

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 4 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum o zi

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie