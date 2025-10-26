VIDEO: Momente de groază trăite de un bărbat din Vinerea. A fost agresat și amenințat de indivizi care au intrat peste el în casă

Momente de groază trăite sâmbătă seara de un bărbat de 68 de ani din localitatea Vinerea, Cugir. Doi indivizi au spart poarta locuinței și au intrat peste acesta în casă.

Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum un individ sparge poarta locuinței, intră în curte și îl urmărește pe bărbat în casă. În interiorul locuinței, bărbatul ar fi fost amenințat și lovit, iar agresorii i-ar fi luat telefonul pentru a nu putea suna la 112.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 36 de ani, din localitatea Vinerea, județul Alba, cu privire la faptul că tatăl său este agresat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, ambii în vârstă de 39 de ani și un bărbat de 55 de ani, toți din Cugir ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat de 68 de ani, din localitatea Vinerea și l-ar fi agresat fizic, pe acesta, în urma unor discuții contradictorii.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

