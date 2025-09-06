Connect with us

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti

Publicat

acum 5 secunde

Copiii din comunitatea de rromi din cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia au avut parte de o experiență inedită sâmbătă, 6 septembrie. Mai exact au aflat ce însemană graffiti.

Mai pe scurt cum vopseaua dintr-un tub poate da viață unui gard gri. Chiar dacă mulți dintre ei au văzut pentru prima dată un spray cu vopsea și au aflat că pot desena cu el, copiii au acceptat provocarea. 

Timp de mai multe ore au putut desena pe gardul de lângă Centrul ”Gheorghe Șincai” cu ajutorul spray-urilor cu vopsea.

A fost vorba despre o inițiativă ce a aparținut Fundației Județene pentru Tineret Alba, alături de partenerii lor, Blame Us Crew. Dacă Fundația pentru Tineret se ocupă cu evenimente și programe pentru tineri, echipa Blam Us Crew organizează seminarii și workshop-uri de și cu graffiti în diferite locații din oraș.

Drept urmare cele două entități și-au dat întâlnire în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Aceștia le-au oferit sprayuri, măști și mănuși copiiilor din comunitate și -au îndemnat să își dea frâu liber imaginației.

Roxana Ioana Vlas, reprezentant al Fundației Județene pentru Tineret Alba a declarat pentru alba24.ro că evenimentul a avut două mari teme: integrarea în societate prin artă, dar și transformarea unui gard viu, într-un loc mai viu și plin de culoare.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Eveniment

VIDEO: O pată de culoare în cartierul "Lumea Nouă" din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
