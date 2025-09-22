VIDEO: Omagiu în Catedrala Notre-Dame de Paris pentru Cardinalul Iuliu Hossu, cel care a citit proclamația Marii Uniri în 1918

Cardinalul Iuliu Hossu a fost omagiat duminică în Catedrala Notre-Dame de Paris duminică. Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Claudiu, a predicat cu acest prilej în celebrul lăcaș de cult.

Iuliu Hossu este cardinalul care a citit pe data de 1 decembrie 1918 din însărcinarea Marelui Sfat Național Român, mulțimilor adunate la Marea Adunare Naționale de la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul României.

Preasfinția Sa Claudiu:

„Trăim un vis în Anul acesta dedicat Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, un vis care capătă formă zi după zi. Și iată că astăzi suntem aici în binecunoscuta Catedrală Notre-Dame din Paris, după ce am celebrat în Bazilica Sfântul Petru Sfânta Liturghie și am avut binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Leon în Capela Sixtină.

Astăzi este un pas în plus și nu pot decât să mulțumesc Arhiepiscopului de Paris, Ordinariatului pentru orientali și tuturor celor care și-au dat silința pentru ca celebrarea de astăzi să aibă loc.

Bineînțeles, la bază este munca Misiunii Greco-Catolice române din Paris, a Părintelui Mihai Marina, rectorul și parohul Misiunii, a Părintelui Alin Cîndea, vice-parohul, și a tuturor voluntarilor, a tinerilor care astăzi au fost aici cu ore bune înainte de începerea Sfintei Liturghii pentru ca noi să ne bucurăm de acest moment minunat.

De ce este important pentru noi să trăim anul acesta al credinței dedicat Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, și cred că nici nu mai trebuie să spun faimoasele cuvinte ale sale: «Credința noastră este viața noastră?»

De ce aceste cuvinte capătă o semnificație cu totul aparte aici, în această Catedrală? Fiindcă destinele noastre sunt într-un fel unite.

Îmi aduc aminte că, cu ani buni înainte, a mai fost celebrată odată Sfânta Liturghie aici, în prezența Episcopilor, și era atunci Arhiepiscop de Paris, Cardinalul Jean-Marie Lustiger, și el a citit Evanghelia și a predicat pe baza Evangheliei Orbului din Naștere.

Și, spunea și el: «Eram seminarist atunci când am auzit prima dată de Biserica Greco-Catolică și de persecuția comunistă din România.

Și m-am întrebat, ce-au făcut oamenii aceștia? Ce-au putut păcătui atât de mult încât să vină peste ei o astfel de prigoană?

Era și întrebarea adresată lui Isus – cine a păcătuit omul care este orb sau părinții lui, sau cine? – Și Cardinalul Lustiger continua, spunând:

«Pe măsură ce viața mea de preot creștea, am întâlnit preoți greco-catolici refugiați aici în Franța. Și am văzut misiunea pe care ei o făceau pe lângă credincioșii de aici. Și am văzut astăzi – atunci adică -, că celebrez împreună cu toți Episcopii greco-catolici care nu trebuia să mai existe.

Statul comunist a încercat să distrugă Biserica, a omorât Episcopii, a omorât preoți, a închis credincioși». Și Cardinal Lustiger spunea: «Astăzi înțeleg pe deplin, că nici voi n-ați păcătuit, nici părinții voștri, ci Dumnezeu a vrut să-și arate atotputernicia, mărirea Lui în voi.

Și o Biserică atât de mică ca și a voastră, eminamente în Transilvania, n-a putut fi distrusă de un gigant ateu ca și regimul comunist din România, care a măturat instituții mult mai mari decât a voastră. Dar Biserica voastră a stat.

Și astăzi», spunea Cardinal Lustiger, «celebrăm împreună și celebrăm minunile Domnului pentru noi».

La fel aș spune și eu, astăzi, iubiți credincioși, că astăzi îl celebrăm pe Fericitul cardinal Iuliu Hossu, care a fost trimis în temniță, care a fost omorât, s-a încercat suprimarea memoriei lui, suprimarea lui fizică.

Și iată că peste ani noi îl celebrăm în anul dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, aici în Catedrala Notre-Dame din Paris”.

Iuliu Hossu este una dintre cele mai importante figuri ale bisericii din Transilvania. El a fost arestat în noaptea de 28/29 octombrie 1948, împreună cu ceilalți episcopi români uniți, în cadrul prigoanei staliniste dezlănțuite împotriva Bisericii Greco-Catolice.

Între 1950 și 1954, a fost întemnițat la închisoarea din Sighet, în urma refuzului său repetat de a-și părăsi Biserica.

Vezi aici mai mult despre: Cine a fost cardinalul Iuliu Hossu

La slujba din Catedrala Notre-Dame de Paris au concelebrat și Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București și Cristian Crișan, episcop greco-catolic auxiliar de Alba-Iulia și Făgăraș.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Angeli” din Cluj-Napoca.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News