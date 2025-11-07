VIDEO: Piața volantă din Alba Iulia, deschisă într-o nouă locație. Cât costă produsele vândute de producătorii locali

Piața volantă din Alba Iulia, care foarte mulți ani a funcționat în Piața Pascu, s-a mutat de vineri 7 noiembrie, într-o nouă locație. Mai exact aceasta va funcționa în parcarea din fața Stadionului Cetate, din oraș.

De când administrația locală a decis mutarea pieții volante, părerile au fost împărțite. Însă vineri de dimineață, parcarea stadionului era plină atât de producători locali, dar și de clienți.

Comercianții în mare parte au spus că noua locație este mai bună, deoarece deschiderea este mai mare și sunt locuri de parcare.

Totuși cel mai important aspect îl reprezintă prețurile. Spre exemplu, o legătură de hrean se vinde cu 5 lei, o legătură de legume pentru ciorbe cu 4 lei, spanacul zece lei.

Un kilogram de urdă ajunge la 30 de lei, o caserolă de smântână 15 lei, un kilogram de roșii 20 de lei, iar cel de ceapă cinci lei. De asemenea, un kilogram de cartofi se vinde cu trei lei, gognelele pentru murat cinci lei.

Borcanul de miere variază între 15 și 28 de lei, iar kilogramul de varză un leu.

Piața volantă va funcționa în fiecare vineri în parcarea stadionului din oraș.

