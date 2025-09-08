Connect with us

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman

De ani buni în domeniul lactatelor se duce o luptă între producătorii locali de produse lactate și marile magazine. Reporterii alba24.ro au stat de vorbă cu o parte dintre producătorii locali de produse lactate prezenți la Loman, la sărbătoarea câmpenească cu ocazia ”Coborâtului oilor”. 

Discuția legată de produsele tradiționale versus produsele din magazine se rezumă la câțiva factori importanți: modul de producere, produsele de bază folosite și prețul final.

Pe de o parte sunt producătorii locali care susțin că prepară produsele după rețete traționale și doar cu lapte care nu este procesat. Pe de altă parte sunt cei care preferă produsele din magazine deoarece sunt produse și procesate după anumite standarde.

De asemenea, un alt factor foarte important care este adus în discuție este prețul final. Spre exemplu la Loman, un kilogram de brânză de burduf începea de la 80 de lei.

Iar pentru un kilogram de brânză prețul începe de la 35 de lei și poate să ajungă și până la 60 de lei în funcție de sortiment.

Unii producători locali au declarat că sunt mulțumiți de nivelul la care produc și că au o serie de clienți care consumă produsele lor și că nu sunt pregătiți pentru a face pasul către marile magazine.

Alți producători spun că nu vând foarte mult și că ar vrea să aibă oportunitatea de a vinde în magazine de desfacere, însă acestea nu există.

În final, discuția se rezumă la clienți: cei care caută produsele tradiționale, sau cei care vor să le cumpere din magazine.

Cristian Panu

