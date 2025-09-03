VIDEO: Rareș Coman, tânăr instrumentist din Alba, a lansat primul său videoclip: „Țarina moțească”

Rareș Coman, un tânăr instrumentist din Alba, a lansat primul său videoclip, „Țarina moțească”. Este vorba despre o interpretare a unei piese tradiționale, pline de suflet și autenticitate.

Originar din Feneș, județul Alba, Rareș are 19 ani, este student la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și este pasionat de arta muzicală.

„Îmbin tradiția cu modernitatea, studiind cu pasiune saxofonul și taragotul și aducând o notă de eleganță și energie muzicii tradiționale.

Îmi place să aduc bucurie prin muzica mea și să împărtășesc această pasiune cu toți cei din jur”, spune Rareș.

De asemenea, acesta face parte dintr-o formație și este prezent la evenimente private, precum nunți, botezuri și majorate, unde contribuie la crearea unei atmosfere pline de energie și emoție.

