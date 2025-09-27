VIDEO: Regal de kickbox și MMA la Alba Iulia. Sportivi din Alba, Sibiu și Cluj au făcut spectacol în cușca de lupte

Spectacol total: Asta au livrat cei 26 de sportivi care au intrat în cușca de MMA vineri, 26 septembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor. A fost vorba despre gala de sporturi de contact, Champions Road to Cezar Fight Championship, un eveniment cu și despre sportivii la început de drum, dar care sunt de perspectivă.

Luptătorii au urcat în cușca de lupte amplasată pe scena casei de cultură, evenimentul fiind organizat de clubul local de sporturi de contact, Revolution Academy Alba.

Au fost meciuri disputate pe mai multe discipline: karate kyokushin, Jiu Jitsu Brazilian, kickbox și MMA.

Meciul de deschidere pe karate kyokushin

Emoțiile primului meci au aparținut practicanților de karate kyokushin Vlad Cioara și Mihai Lupu. Deși spațiul de luptă a fost atipic pentru cei doi, aceștia fiind sportivi ce luptă pe tatami, sportivii la categoria 90+ de kilograme au livrat 13 minute de luptă puternică.

La finalul meciului arbitrat de antrenoarea din Alba Iulia, Nicoleta Panait, Mihai Lupu a fost declarat câștigător.

Jiu-Jitsu Brazilian în fața spectatorilor

Spectatorii au avut parte și de luptă la sol, mai exact de jiu-jitsu brazilian. În cușcă a intrat sportivul clubului Revolution Academy Alba Iulia, secția de MMA, Tudor Csabai, adversarul său fiind Denis Iordate.

Tudor a dominat spațiul de luptă și a încheiat-o înainte de limita de timp, fiind declarat învingător.

Luptă dură în primul meci de fete al serii. Centura Cezar în joc

Al treilea meci din gală a și fost primul meci de fete al evenimentului. În ring au urcat Alexandra Mihuș din partea ACS Kickboxing Baia Mare versus Andreea Talpaș din partea K 1 Sibiu.

Meciul a fost unul pentru centura Cezar la fete, categoria -53 de kilograme.

Lupta dintre cele două sportive a fost una dură încă din primele momente ale meciului cu lovituri puternice din ambele părți. Decizia a aparținut arbitrilor de colț care după trei reprize au dat o decizie în unanimitate: centura a mers pe umărul Alexandrei Mihuș, sportivă antrenată de Oliver Polgar.

A doua centură la fete: ”Princess” Erika versus Denisa Filimon

Meciul patru din cele 13 programate pentru seara de vineri a adus față în față două sportive tinere, dar deja cunoscute în lumea sportului de contact.

Erika ”The Princess” Armean din Sibiu care a avut-o în fața sa pe Denisa Filimon din Baia Mare. Nivelul de pregătire al celor două sportive s-a văzut încă din prima repriză a meciului, dar la final doar o singură luptătoare a fost declarată câștigătoare.

Centura a mers la Baia Mare, fiind câștigată de Denisa Filimon.

Meci de MMA cu sărbătorirea victoriei pe gard

Primul meci de MMA al galei a fost între sportivul din Alba Iulia David Lazăr care l-a avut adversar pe Baidoc Onisim. David a luptat din partea clubului 62 Factory, dar se antrenează și la Akai Fight Team din Alba Iulia. În colțul său l-a avut pe campionul albaiulian la kickbox Adrian Cibu.

Cei doi sportivi au luptat pe reguli de semi pro. Lazăr a văzut oportunitatea într-un moment al meciului și și-a pus adversarul la sol, printr-o lovitură de pumn.

Victoria a fost sărbătorită pe gardul cuștii în aplauzele publicului.

Emoțiile primului meci la semipro: Răzvan Tamaș verus Chen Willyam

Ce simte un sportiv după ce s-a închis ușa cuștii de MMA? Cum simte strigătele de încurajare ale publicului, mai ales dacă luptă ”acasă”. Asta a simțit pentru prima dată Răzvan Tamaș, luptătorul de kickbox al clubului Revolution Academy Alba Iulia, antrenat de Alin Moldovan. Acesta l-a avut adversar pe Chen Willyam.

A fost un meci echilibrat cu lovituri bune din partea celor doi, care pe lângă adversar au mai avut o luptă: cea interioară. După trei reprize de kickbox, decizia a fost una ”split”, dar recunoscută și de învins: Răzvan Tamaș a fost declarat învingător la puncte.

Tur de forță și lovituri puternice în adversar din partea lui Alex Balica

Categoria s-a schimbat radical la următorul meci. Din Aiud, de la Revolution Academy a intrat în ring, Alexandru Balica. Aproape 90 de kilograme de forță brută cu lovituri puternice de braț și picior.

În fața sa a stat Iulian Gordon. Timp de trei reprize publicul a văzut și auzit lovituri care puteau termina oricand meciul. Însă, reprizele au fost dominate de sportivul din Aiud, care a ridicat sala în picioare cu o lovitură din întoarcere în repriza a doua.

După trei reprize decizia a fost una unanimă. Arbitrul de centru a ridicat brațul sportivului din Alba, Alexandru Balica.

Tudor Popa nu și-a menajat adversarul

Atmosfera a fost una de zile mari la Alba Iulia. Tudor Popa, sportivul clubului Revolution Academy Alba Iulia a intrat în cușcă în uralele publicului venit să îl susțină.

În fața sa s-a aflat un sportiv cu o inimă mare de luptător, care locuiește în Sebeș, dar este foarte departe de casa sa din Thailanda, Rawee Lertkulvanich. Rawee se antrenează la secția clubului din Sebeș, sub îndrumarea instructorului Tudor Ianoș.

Experiența în timpul meciului și-a spus cuvântul pentru sportivul din Alba Iulia, însă Rawee a fost un adversar imprevizibil. Economia meciului s-a împărțit între loviturile puternice ale lui Popa și eschivele lui Rawee.

După trei reprize de kickbox, victoria i-a aparținut în unanimitate lui Tudor Popa.

Calm și control pentru sportivul din Alba Iulia, Răzvan Marian

Stilul de luptă s-a schimbat în următorul meci și doi luptători de MMA au intrat pe suprafața de luptă. Răzvan Marian din partea clubului 62 Factory care l-a avut în față pe Sergiu Mureșan. Încă de la face off, s-a văzut calmul din comportamentul lui Răzvan.

După ce s-a închis ușa cuștii și meciul a început, sportivul din Alba Iulia a controlat spațiul de luptă și când lupta a ajuns la sol, fără dificultate a încheiat meciul în favoarea sa.

Meci extrem de dificil pentru Eduardo Cetean pe reguli de MMA

În aplauzele publicului a intrat în cușca de MMA, Eduardo Cetean, sportivul clubului Revolution Academy Alba Iulia, campion la taekwondo. Eduardo a schimbat stilul și luptă pe reguli de MMA.

Adversarul său a fost un sportiv foarte puternic al clubului Puma Sibiu, Vlad Emanuel. În timp ce experiența de luptă în picioare și-a spus cuvântul în favoarea lui Eduardo, care a lovit puternic în adversar, solul, a aparținut lui Vlad Emanuel.

În momentul în care Eduardo și-a pus adversarul la podea și lupta s-a mutat la sol, meciul a decurs în favoarea sportivului din Sibiu.

A fost un meci spectaculos făcut de cei doi sportivi, meci care s-a oprit în repriza a doua, fiind câștigat de luptătorul din județul vecin, Vlad Emanuel.

O lovitură, un meci câștigat

Doi grei au intrat în cușca de MMA din Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Nicu Decean a reprezentant orașul gazdă, din partea clubului 62 Factory. Adversarul său a fost Dean Copoeru.

Când doi grei intră în cușcă, orice lovitură poate înseamna finalul meciului. Iar asta s-a întâmplat încă din primele secunde ale primei reprize. Prima lovitură trimisă de Nicu Decean, l-a pus la pământ pe adversar. Arbitrul de centru a intervenit și a oprit meciul.

Doar de o lovitură de pumn a avut nevoie Decean pentru a câștiga meciul.

Centura UFT câștigată prin trei knock-down-uri

Co-main eventul serii a aparținut centurii UFT la kickbox. În cușcă a intrat din partea MMA Factory din Cluj Napoca, Tudor Cîmpean. Adversarul său a venit tocmai din București, de la sala fraților Stoica, Denis Croitoru, care l-a avut ca antrenor pe luptătorul Bogdan Stoica.

Cîmpean nu a stat pe gânduri și a dus meciul în favoarea sa încă din prima repriză cu lovituri foarte puternice. A reușit să își trimită adversarul la podea de trei ori, Denis fiind numărat de trei ori de arbitrul de centru.

Cu ultima numărătoare s-a terminat și meciul, iar centura a mers la Cluj Napoca.

”Răfuială” pe Tik Tok, terminată în cușca de MMA

Ultimul meci al serii a aparținut influencerilor de pe Tik Tok care sunt și luptători în meciuri de divertisment. S-au întâlnit în cușca din Alba Iulia, Adrian Ilie versus Raul Dan, cei doi fiind cunoscuți în mediul online.

Meciul s-a terminat în prima repriză, după ce Raul Dan a dus lupta la sol și Adrian Ilie a intrat într-o ghilotină.

Alba Iulia a avut parte de 13 meciuri puternice, în care sportivii au făcut spectacol și au arătat că pot fi următorii luptători din galele profesioniste.

Sursă foto: Ionuț Văidean.

